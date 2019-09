Bestuursvoorzitter van Achterhoeks voortgezet onderwijs stopt

'Het is een van de lastigste besluiten die ik ooit nam', laat de 66-jarige Van den Esch weten over zijn besluit. 'We staan er als onderwijsorganisatie goed voor, en hebben een hoge standaard neergezet. Ik heb er alle vertrouwen in dat Achterhoek VO die kwaliteit de komende jaren zal voortzetten en uitbouwen. En overigens zal ik mij na mijn pensionering landelijk zeker blijven inzetten voor het nemen van goede maatregelen bij krimp.'

Van den Esch geeft sinds begin 2011, na een bestuursfusie, leiding aan Achterhoek VO. Hoewel hij in oktober 2018 de AOW-gerechtigde leeftijd bereikte, werd zijn contract vervolgens nog tweemaal verlengd.

De afgelopen periode was de 66-jarige Van den Esch onder meer betrokken bij de samenvoeging van drie Doetinchemse middelbare scholen tot het Panora Lyceum en het Houtkamp College. Wie zijn opvolger wordt, is nog onduidelijk. 'Daar zullen we vanzelfsprekend eerst goed en grondig over in gesprek gaan in de raad van toezicht en vervolgens met directieraad en gemeenschappelijke medezeggenschapsraad', aldus Hans Metzemaekers, voorzitter van de raad van toezicht van Achterhoek VO.