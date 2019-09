Deze wandelstok uit de paraplubak komt uit de oceaan

De wandelstok is ook opvallend, want hij is niet gemaakt van hout. 'Ik zag een prachtige stok waar een mooi verhaal bij is', zegt taxateur Simon Fuks. De geschiedenis van de stok is te vinden bij de walvisvaart.

'Walvisvaart is altijd beoefend, vanaf de 17e eeuw. Maar je hebt twee soorten walvissen. Je hebt baleinwalvissen waarvan de balein onder meer werd gebruikt in damescorsetten vroeger. En je hebt tandwalvissen zoals de potvis en die komt op het zuidelijk halfrond voor.'

Onder meer de Amerikanen visten op walvis, en die wilden graag met hun status pronken. 'Die liep dan met een stok over straat waarmee hij liet zien dat hij op het zuidelijk halfrond voor.'

Naar de haaien

Maar de stok is helemaal niet gemaakt van walvis. 'De stok is samengesteld uit de wervels van haaien. Soms hebben ze een knop gemaakt van walvis. Het is nautisch ivoor.' Waar de knop precies van gemaakt is, weet de taxateur niet.

Stokkenverzamelaars zijn dol op dit soort wandelstokken. De richtprijs op een veiling zal tussen de 125 en 150 euro liggen, denkt Simon Fuks.

Toebast heeft hem thuis in de paraplubak staan. Zelf heeft hij hem nog niet nodig. 'Gelukkig niet!'

