'Dat zou ontiegelijk lullig zijn', zegt wethouder over piemelkunstwerk in Apeldoorn

Het kunstwerk is volgens wethouder Detlev Cziesso (GroenLinks) op een 'professionele' manier uit de boom verwijderd: met een slijptol werd het net afgezaagd waarna het met een auto is afgevoerd. 'Het is uiteindelijk in het kanaal terechtgekomen. Bij toeval is het ontdekt. Nu hebben we het eindelijk terug kunnen plaatsen', vertelt Cziesso.

'Ontiegelijk lullig'

De gemeente heeft extra maatregelen genomen om diefstal te voorkomen, maar dat garandeert niet dat de kunstzinnig bedoelde geslachtsdelen, borsten en derrières nu wel blijven hangen. 'Het zou ontiegelijk lullig zijn als het weer zou verdwijnen', stelt de wethouder. Maandagochtend hees de politicus de nieuwe installatie hoogstpersoonlijk de boom in.

Bekijk de beelden (de tekst gaat verder onder de video):

Kunstenaar Maria Roosen ontving voor haar compositie de Wilhelminaring: een landelijke oeuvreprijs voor beeldhouwkunst. 'De nieuwe prijs is alweer uitgedeeld. De komende jaren worden er aan het park weer hele mooie en indrukwekkende kunstwerken toegevoegd', besluit Cziesso.

Christelijk dilemma: blote kont versus vandalisme

De lokale ChristenUnie en SGP vonden het beeld destijds 'oneerbaar'. Nog steeds zijn de christenen niet denderend enthousiast. 'Soms lijkt alles te mogen als het kunst is. In de sauna kom je mij misschien ook tegen, dat kan, in een museum is zo'n kunstwerk ook prima', begint Ben Bloem, fractievoorzitter van de ChristenUnie. 'Maar dit is de openbare ruimte. Als ik in mijn blote kont door het park loop, krijg ik ook een boete. Dan mag het ineens niet.'

Daarentegen vindt hij het wél terecht dat het werk er weer hangt, want vandalisme keurt ook hij af: 'Je moet van openbare werken afblijven, hoe lelijk ik het ook vind.'