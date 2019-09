Chris uit Nijmegen krijgt misschien wel een Oscar

Misschien staat er volgend jaar wel zo'n goud glimmend beeld op de schoorsteenmantel van Floor Adams uit Nijmegen. Filmpromotor EYE International stuurt haar animatiefilm 'Mind My Mind' in voor de Oscars. Een nieuw hoogtepunt voor de filmmaakster, die de ene na de andere prijs in de wacht sleept.

door Rob Haverkamp

Nu maakt de film van Adams waarin de door haar getekende autistische Chris de hoofdrol speelt dus kans op een Academy Award for Best Animated Short Film. De Nijmeegse is blij natuurlijk, maar probeert ook vooral nuchter te blijven onder al het succes.

'Hij moet nog naar een longlist en dan moet hij nog naar een shortlist en dan moet hij nog genomineerd worden. En dan pas zou hij een Oscar kunnen winnen. Het is de start van een hele lange route.'

Waardering kijkers belangrijkste

Mind My Mind won onder meer publieksprijzen tijdens filmfestivals in Brussel (ANIMA), in Nijmegen (Go Short) en Stuttgart (Stuttgart International Festival of Animated Film). De film is ook geselecteerd voor de Gouden Kalf Competitie van het Nederlands Film Festival 2019. De filmmaakster vindt al het succes prachtig, maar de waardering die de film van kijkers oogst doet haar minstens zoveel.

'Dat vind ik misschien wel het meest belangrijke. Dat mensen zeggen dat de film veel voor hun betekent. En dat ze hem graag aan andere mensen willen laten zien. Natuurlijk is mijn eigen carrière heel erg belangrijk, maar de beeldvorming rond autisme ook'.

Hoe werkt dat in je hoofd?

Floor Adams gaf jarenlang animatie-les aan jongeren met autisme. Zo werd het idee voor de film geboren. Hoe werkt dat dan in je hoofd? En dat is precies wat de film wil laten zien. Hoofdpersonage Chris in haar film heeft Hans in zijn hoofd wonen.

Een mannetje dat alle informatie en prikkels verwerkt. Die is alleen rustig als Chris met zijn modelvliegtuigjes bezig is. Maar meestal is hij in paniek. Helemaal als Chris ook nog eens verliefd wordt op Gwen.

Trailer Mind My Mind:

