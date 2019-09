Geërfde vazen blijken 6000 euro waard te zijn

'Als we onder de vaas kijken zien we het keurmerk. Dan is deze vaas uit een periode waarin een keizer geleefd heeft. Dat is de keizer geweest die heeft geleefd vanaf 1907 ongeveer', legt taxateur Willem Oderkerk uit. Het gaat dan om de laatste keizer van China, voordat het land een republiek werd.

Opvallend aan de vazen is de drukke decoratie, waarin ook Nederlandse voorwerpen in zijn verwerkt. 'Ze zijn geïnspireerd op de Hollandse tulpenvazen. Je ziet de tulpen terugkomen op de rand.' Waarschijnlijk zijn de vazen in opdracht van Nederlanders gemaakt. De torentjes aan de buitenkant zijn bij de fabricage er later aan gesoldeerd. 'Om ze te kunnen decoreren.'

Kok heeft ze geërfd van een vriend. 'Ik heb ze al zo'n twintig jaar in ons bezit', vertelt de Apeldoorner. 'Hij was vaak in het verre oosten en kocht vaak kunst.'

De vazen zijn bij elkaar zo'n 6000 euro waard, denkt de taxateur.

