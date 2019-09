Bouwvergunning duur in Zaltbommel, goedkoop in Harderwijk

Huiseigenaren betalen dit jaar in veel gevallen meer voor een bouwvergunning dan in 2018. Dat meldt Vereniging Eigen Huis (VEH) na onderzoek. De verschillen in zogeheten leges in Gelderland zijn soms behoorlijk.

Gemiddeld verhoogden in ons land de gemeenten de leges bij een project dat 10.000 euro kost (een verbouwing) met 3,6 procent, stelt VEH vast. Een vergunning voor een project met een bouwsom van 170.000 euro – vaak de bouw van een nieuwbouwwoning – is gemiddeld 4 procent duurder.

De aanvraag voor een vergunning voor een project van 170.000 euro is in Gelderland het duurst in Zaltbommel, 7412 euro. Dat bedrag betaalden bouwers vorig jaar ook al. Ook in Scherpenzeel en Epe moeten bouwers behoorlijk in de buidel tasten voor leges, respectievelijk 6273 en 6116 euro voor een nieuwbouwhuis.

Behoorlijke stijging in Heerde

Leges voor een klein bouwproject zijn het duurst in Apeldoorn: 664 euro.

In Heerde is de legesverhoging bij grote projecten percentueel aanzienlijk, ruim 20 procent (5027 euro, was 4168 euro).

Goedkoop een huis bouwen, althans qua leges, doe je in Harderwijk (kosten 3295 euro).

Prijsdaling

In onder meer Oldebroek zijn aanvragers voor een vergunning voor een klein project (van 10.000 euro dus) goedkoper uit vergeleken met 2018. Dat scheelt 140 euro. Vorig jaar kostten bouwleges voor een project van tien mille nog 538 euro. Voor leges voor een 'nieuwbouwhuis' is in Oldebroek wel een fikse prijsstijging, 4520 euro, ten opzichte van 3544 euro vorig jaar.

In een stad als Arnhem zijn de legeskosten in beide categorieën gelijkgebleven, 4196 en 247 euro. De gemeente Nijmegen heeft alleen de leges voor kleine vergunningen verhoogd en dat met 1 euro en 45 cent.

