GLD doc - Knust

De documentaire 'Knust, de Riso print pioniers' is het verhaal over het Nijmeegse kunstenaarsinitiatief dat in de jaren '80 gedurende de kraakbeweging ontstond. Het initiatief, gekenmerkt door haar gestencilde kleurrijke uitgaven, groeide uit tot een internationaal succes.

Knust maakt nog steeds naam met hun kenmerkende kleurrijke gestencilde uitgaven, Risografie genoemd. Tegenwoordig ontdekken jonge kunstenaars opnieuw deze techniek, die door Jan Dirk de Wilde ontwikkeld is. Internationale kunstboekverzamelaars, kunstwetenschappers, galeries en musea hebben werk van Knust in hun bezit (o.a. MOMA in New York). Stichting DZIGA werd door de schrijvers van het boek Inktvingers benaderd om over Knust een documentaire te produceren. Filmmaakster Ivana Smudja woont nog maar 3 jaar in Nijmegen en wilde graag deze film regisseren.

In de film volgen we de kunstenaar Charlotte Ager tijdens haar 'artist in residency' van Knust in het pand van Extrapool, midden in het centrum van Nijmegen. Daarnaast tonen we het drukwerk van Knust en maken we uitstapjes naar het verleden met foto’s en oude film- en videofragmenten. Verder zien we Interviews met voormalige leden van het kunstenaarscollectief en geeft de documentaire de ontwikkelingen van Knust vanaf de jaren ’80 tot nu toe weer. Zo vertelt beeldend kunstenaar Gijs Frieling over hij bij Knust internationaal doorbrak. Kunstverzamelaar Hans Kaayk praat op zijn beurt enthousiast over het belang van bijzondere Knust-uitgaves. Eindelijk komt er meer erkenning voor deze bijzondere kunstenaars en hun werk.

Het Van Abbemuseum toont een deel van de geschonken Knust-collectie van kunstverzamelaar Hans Kaayk tot half november. Eerder dit jaar was werk van Knust onderdeel van de zomerexpositie in Museum het Valkhof.

De documentaire Knust is op dinsdag 1 oktober om 17.20 uur te zien op TV Gelderland (daarna ieder uur herhaald).Online (terug)kijken is mogelijk via Uitzending Gemist.