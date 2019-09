Toekomst van zwembad in Zetten blijft onzeker: sportclubs vrezen het ergste

‘Als het bad verdwijnt, schat ik de overlevingskansen van onze sportclubs klein in', stelt Ronald Eenhoorn, bestuurder van lokale sportvereniging SZV.

De gemeente Overbetuwe besloot onlangs een nieuw zwemcomplex te bouwen bij station Elst. ‘We hebben veel leden uit Neder-Betuwe en we zien veel jonge sporters, afhankelijk van hun ouders. Voor hen is dat alternatief te ver.’ De ouders beamen dit: ‘Jonge kinderen kunnen niet alleen op hun fietsje door het donker naar Elst. Dat gaan we niet doen.’

‘We hebben hulp nodig van de gemeente’

Huidige exploitant van het bad, De Drie Essen, sprak in 2014 met de gemeente af om in 2023 officieel eigenaar te worden. Had ze dat niet gedaan, dan was Overbetuwe eigenaar gebleven. ‘Dat was een stuk makkelijker geweest’, stelt wethouder Wijnte Hol. Nu ontvangt De Drie Essen namelijk nog een gemeentelijke bijdrage om de boel te bekostigen.

Die bijdrage stopt in 2023 ook. Maar het oude, afgeschreven zwembad heeft wel écht een opknapbeurt nodig, anders verdwijnt het sowieso. ‘Alles wordt dan duurder. Wij alleen kunnen dat niet rendabel maken. We hebben dan echt hulp nodig van de gemeente’, vertelt Roel Driessen van het bedrijf.

‘Het is aan de raad’

‘Het is aan de raad in hoeverre ze geld wil inleggen’, vertelt wethouder Hol. De gemeente onderzoekt nu in in overleg met de sportvereniging, De Drie Essen en met de gemeente Neder-Betuwe wat de beste oplossing is. Ze hoopt begin 2020 uitkomst te bieden.

In juli diende GroenLinks samen met het CDA een motie in: de raad wil ook een (financiële) samenwerking met buurgemeente Neder-Betuwe. Daar is geen zwembad, waardoor een derde van de 70.000 bezoekers van het bad in Zetten bestaat uit Neder-Betuwenaren. Die gemeente laat echter weten dat ze nu nog geen aanleiding ziet geld bij te leggen.

