'Dit is een hetze tegen varkenshouders'; D66 wil veestapel halveren

De varkenshouderij is fel gekant tegen het plan van D66 om de varkensstapel te halveren. Door die forse ingreep kan ons land voldoen aan de strenge stikstofregels en woningen blijven bouwen, zegt de regeringspartij. Ook het aantal kippen moet de helft minder. 'Wat een bizar plan', reageert Linda Janssen uit Erlecom. Ze is voorzitter van de Producenten Organisatie Varkenshouderij, POV, die 75 procent van alle varkenshouders vertegenwoordigt.

Vorig jaar waren er 12,4 miljoen varkens en 101 miljoen kippen in ons land. Die aantallen moeten, als het aan regeringspartij D66 ligt, de helft kleiner worden. 'Dit is een hetze tegen de varkenshouders, tegen de landbouw', reageert POV-voorzitter Janssen.

Op Radio Gelderland sprak Nieke Hoitink met haar.

Volgens D66-Kamerlid Tjeerd de Groot die het voorstel doet om de varkens- en pluimveesector te halveren, is de landbouw verantwoordelijk voor 70 procent van de stikstof die Nederland uitstoot. Janssen: 'Ik weet niet waar hij dat vandaan heeft. De uitstoot uit onze stallen en door bemesting is 45 procent. 20 procent daarvan komt in de kwetsbare natuurgebieden terecht. De andere 25 procent belandt op de eigen terreinen van de veehouders.'

Kringlooplandbouw

Landbouwminister Carola Schouten wil de veestapel al verminderen, maar dat gaat D66 niet snel en niet ver genoeg. Schouten zou nog meer boeren moeten uitkopen. Ook moet de overstap op kringlooplandbouw, waarbij de boer niet langer leunt op veevoer en kunstmest uit het buitenland en niets verloren laat gaan, aantrekkelijker worden.

In de atmosfeer zit veel stikstof, een niet-brandbaar gas dat we voortdurend in- en uitademen. Stikstof zit ook in kunstmest.

De Raad van State zette eind mei een streep door het Nederlandse stikstofbeleid. Veel bouw-, infrastructuur- en landbouwprojecten liggen daardoor stil.

Het platteland gaat ten koste van leven in de steden. Maar we willen ook 130 kilometer per uur op de snelweg en vaak op vliegvakantie. Doe daar maar eens wat aan Linda Janssen, POV

De landbouw heeft al veel gedaan om bij te dragen aan een beter milieu, oordeelt Janssen. 'De BV Nederland moet gaan nadenken over hoe ons land eruit moet zien. Het platteland gaat ten koste van leven in de steden. Maar we willen ook 130 kilometer per uur op de snelweg en vaak op vliegvakantie. Doe daar maar eens wat aan. We draaien om de hete brij heen.'

Alles wordt op de landbouw afgeschoven om aan de stikstofregels te voldoen, besluit de Erlecomse die met haar POV 75 procent van alle varkenshouders vertegenwoordigt. 'Als wij moeten halveren, wat moeten de mensen dan eten?'