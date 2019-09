Vrienden maken kerstpaleis van tuin getrouwd stel

De voortuin van Hilco en Priscilla Janssen uit Malden is volledig in kerstsfeer. De tuin van de woning aan Het Halster werd zondag sfeervol ingericht. Zonder dat Hilco en Priscilla het zelf wisten.

Vrienden van de twee hadden nog een rekening open staan. In het paasweekend trouwden Hilco en Priscilla en het was toen al de bedoeling de tuin in kerstsfeer te brengen. Hilco en Priscilla kregen echter in hetzelfde weekend kijkers over de vloer. Vrij onverwacht besloten ze hun woning in Nijmegen te koop te zetten. En zelfs de lollige vrienden zagen wel in dat het niet echt gepast zou zijn om dan een grap uit te halen.

Vandaag toegeslagen

Nu Hilco en Priscilla bijna een half jaar getrouwd zijn en inmiddels in Malden wonen, kon de grap alsnog worden uitgehaald. 'We wisten dat ze vandaag allebei weg zouden zijn', zegt vriendin Ilse van der Pol. 'Ik had zelf al sinds februari allemaal kerstspullen bij mij thuis liggen. Daar wilde ik inmiddels ook wel vanaf.'

De groepsapp ontploft

Nadat de tuin was versierd, vertrokken de vrienden snel. Het duurde daarna niet lang voordat de groepsapp ontplofte.

Ilse leest de appjes van Priscilla voor: 'Wat een goeie grap! De kinderen vinden het geweldig. Ze vinden dat het allemaal moet blijven hangen. Jullie hebben ons echt goed beet genomen.'

Ook de rest van de buurt is inmiddels op de hoogte van de grap. 'Ze zien regelmatig mensen stoppen om foto's te maken', lacht Ilse. In de vriendengroep is het een goed gebruik om een getrouwd stel beet te nemen. 'Ik denk dat er vanaf nu niemand meer durft te trouwen.'