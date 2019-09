'Ik weet wie je bent!', grote woede bij agenten om vernielde politiewagen

Agenten uit Harderwijk zijn woedend. Op een foto, die zondag werd gedeeld, is te zien dat een spiegel van een politieauto is vernield. Dat gebeurde volgens de agenten op het moment dat ze ergens ter plaatse waren.

De politie van Harderwijk laat via Instagram weten dat ze weten wie de dader is. 'Ik weet wie je bent!', staat op het account. 'Camerabeelden, getuigen en andere feiten en omstandigheden hebben ervoor gezorgd dat ik meer dan genoeg heb om jou als verdachte aan te merken. Wij komen zeer binnenkort op de lijn bij jou. In het kader van fairplay kan ik jou vertellen dat ik niet bluf.'

Politiewagen niet te gebruiken

De agenten balen enorm van de vernielde spiegel. 'Niet alleen kost het iedereen weer geld om het te laten maken, maar tot die tijd kunnen wij dit voertuig niet gebruiken.'

'Niet gebruiken om met spoed naar jouw vader toe te gaan die in nood zit. Niet naar jouw oma waar zojuist ingebroken is. Niet op zoek naar je kleine broertje of zusje die vermist is. Jouw actie is totaal zinloos en eigenlijk levensgevaarlijk. Je dacht dat je dit straffeloos kon doen, maar je hebt je vergist.'