Arnhemse NASA-illustratrice maakt boek over heelal

Illustratrice Daniëlle Futselaar uit Arnhem, die sinds tien jaar in het adresboekje zit van wetenschappelijke ruimte-instituten zoals NASA, heeft een boek getekend en geschreven over het heelal. Het boek is 1 september van de drukpers gerold en ligt komende week in de winkels.

'Het boek heet 'Het Heelal' en is bedoeld voor kinderen van 9 en 10 jaar oud', vertelt een trotse Futselaar, voor wie met het boek een droom uitkomt. 'Het is onderdeel van de informatieve kinderboekenserie Willewete', vertelt ze.

De Arnhemse illustratrice en science-fiction fan werd opeens veelgevraagd in de wereld van ruimtevaart en ruimteonderzoek, toen ze tien jaar geleden bevriend raakte met een astronoom van het Amerikaanse SETI instituut, dat onderzoek doet naar de mogelijkheid van buitenaards leven.

Op reis door de ruimte

Via dit voormalige NASA-instituut begon het balletje te rollen. De illustratie die ze van de nieuwe planeet Kepler-452b maakte voor het SETI Instituut en NASA, werd wereldnieuws. Haar werk werd gepubliceerd in onder meer National Geographic, Nature, The Washington Post en New York Times. Maar ook maakte zij de illustraties van een serie jeugdboeken van de wereldberoemde natuurkundige Stephen Hawking en zijn dochter.

In het boek Het Heelal gaan kinderen op reis door de ruimte en leren ze alles over het zonnestelsel en ons Melkwegstelsel waar de zon in ligt. Maar ook dat er meer melkwegstelsels bestaan, wat er verder in het heelal is en alles wat je moet weten op zoek naar buitenaards leven.