Van Vleuten baalt beetje van parcours LadiesTour

Toen kon ze het verschil maken in tijdritten en zwaardere etappes met meer klimwerk. 'Het is echt een hele andere tour dan de andere jaren. Het is meer voor de sprinters. Geen lastige Limburg-etappe en geen lange tijdrit helaas om de verschillen te maken. En gisteren reden we maar één keer de Oude Holleweg op, dat is niet vaak genoeg. Als we daar nou een paar rondes hadden gereden, was dat mooier geweest.'

'De proloog was een lekkere test na de hoogtestage. Goed voor het zelfvertrouwen, want ik ben toch drie-en-een-halve week uit koers geweest. Maar ik kan mijzelf heel goed afbeulen op een hoogtestage, dus ik heb niet per se de koershardheid nodig. Maar wel een mooi parcours met de start in Nijmegen. En we komen door Vorden, langs mijn voetbalclub. Daar staat veel mensen voor mij aan de kant en leuk om oude herinneringen op te halen.'