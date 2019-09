Truckers rijden door Achterhoek en zorgen voor brede glimlach

Een stoet van 95 claxonnerende vrachtwagens trok zaterdagochtend door de regio tijdens de eerste editie van de Truckrun Achterhoek. Het evenement is bedoeld om kinderen en volwassenen waarbij met een levensbedreigende ziekte of een beperking een onvergetelijke dag bezorgen.

Bekijk hieronder een reportage over de dag. De tekst gaat daaronder verder.

Van drie tot tachtig jaar

'Uit de inschrijving is gebleken dat er kinderen vanaf drie jaar meedoen en de oudsten die meedoen zijn in de tachtig', vertelt organisator Thijs Rosendaal. 'Er zijn heel veel mensen die het als een droom zien om in een truck te zitten.'

Alle plaatsen waren tijdens de inschrijving in februari binnen vijftien minuten volgeboekt. Voor Rosendaal is dat een stimulans. 'Voor sommigen is het ook een laatste wens en om dan zoiets te mogen organiseren is fantastisch.'

'Cool dat ik mee mag doen'

Wesley Meijer kijkt al lang uit naar het evenement. 'Ik heb zoiets nog nooit gedaan', aldus de bijrijder. 'Het is wel cool en ik ben trots dat ik mee mag doen.'

De organisatie gaat volgend jaar weer een truckrun organiseren. 'Het is ook de bedoeling dat het jaarlijks is', legt Rosendaal uit. '95 trucks doen mee en dan is het DRU-terrein vol, meer kunnen we ook niet hebben.'