Manifestatie tegen armoede in Arnhem

'Ongeveer een miljoen mensen wonen in Nederland onder de armoedegrens. En dat krijgt vele te weinig aandacht en daarom deze manifestatie' zegt Tweede Kamerlid Gijs van Dijk. 'Deze mensen hebben niet genoeg inkomen voor basale behoeftes als eten, kleding of de kapper.'

Veel stille armoede

De PvdA is de afgelopen twee jaar door het lang gereisd om te praten met betrokkenen en ervaring op te doen. Vele van deze gesprekken vonden plaats in de regio Arnhem/Nijmegen. Volgens de partij is daar ook sprake van veel stille armoede.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Wie daar over mee kan praten is Govert-Jan Pontier. Het gemeenteraadslid uit Doetinchem weet hoe het is om met minder geld rond te komen. 'Na mijn studie had ik niet meteen een baan en had ik een tijdje wat minder te besteden.' Inmiddels heeft Portier wel weer een baan. 'Als je een tijdje weinig geld hebt gehad leer je ook goed met geld omgaan.'

Toch mee op een schoolreisje

De partij heeft zes punten waarvan zij denkt dat het armoede voor een groot deel tegen kan gaan. Daaronder valt het verhogen van het minimumloon en extra geld naar kinderen die het niet breed hebben zodat ze toch op sport kunnen of met een schoolreisje mee.

'Een op de tien kinderen heeft te maken met armoede en kan dus mogelijk niet mee op dat reisje', zegt Van Dijk.