Noodoproep: deze corsogroepen zijn over paar weken dakloos

'Kom binnen', zo verwelkomt Tonny Roelofswaard ons terwijl hij de deur vrolijk open zwaait. 'Jullie vallen met je neus in de boter want we zijn druk bezig hier', zegt de voorzitter van de corsogroep Van Reedestraat.

Een hal met zo'n veertig vrijwilligers is bezig om bloemen aan een koord te rijgen, uniek volgens Roelofswaard. 'Er zijn weleens eerder bloemen geregen maar niet op deze schaal.' 320.000 bloemen zijn nodig voor de wagen, waar dat er eerst maar 180.000 zouden zijn. Maar daarover hebben ze geen zorgen gehad. Misschien komt het omdat de werkelijke zorgen groter zijn dan een dahliatekort.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Dakloze corsogroep

Kort voor de afbouwfase begon, kreeg de groep een slechte boodschap te horen. 'We kregen te horen dat wij hier op 1 oktober weg moeten, dat wil zeggen dat we zo'n drie weken na de corso het terrein als braakliggend stuk land op moeten leveren', zegt de voorzitter.

'Onze zorgen of wij volgend jaar mee kunnen doen zijn groot. Want als we geen plek hebben, kunnen we niet bouwen en dan zullen we voor het eerst sinds 1956 niet mee kunnen doen. Wij zijn de oudste corsogroep en het zou ongelofelijk jammer zijn als juist deze groep volgend jaar niet mee kan doen.'

'Zeer nette groep mensen'

Ook de organisatie van de bloemencorso uit haar zorgen. Voorzitter Herman ter Haar roept de bevolking in en om Lichtenvoorde op ruimte beschikbaar te stellen.

'We zijn echt opzoek naar een bouwlocatie voor de corsogroepen Harbers Paul en Van Reedestraat. Ik zou het heel erg fijn vinden om met iemand in gesprek te gaan om te kijken of wij misschien tot een oplossing kunnen komen. De groep van de Van Reedestraat is een zeer nette groep mensen waarmee alles mogelijk is, van overlast is zeker geen sprake.'

Ter Haar zegt dit omdat hij weet dat sommige mensen bang zijn dat er geluidsoverlast zal zijn als er een corsogroep in de buurt komt. 'Dat is onnodig bij deze groepen', aldus ter Haar.