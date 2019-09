Wessel (17) zwemt 25 kilometer voor Guatemala

De 17-jarige scholier Wessel Haverkamp uit Zevenaar is een Maarten van de Weijden in de dop: hij zwemt zondag voor het goede doel maar liefst 25 kilometer in de Oude IJssel. Van Etten naar Doesburg. In acht uur denkt hij het klusje geklaard te hebben.

Wessel kwam op het idee door de Elfstedenzwemtocht van Maarten van der Weijden die in juni maar liefst 195 kilometer zwom en daarmee 6,1 miljoen euro ophaalde voor kankeronderzoek. 'Hij is een grote inspiratiebron', zegt Wessel. 'Eigenlijk onmenselijk dat je zo ver kan zwemmen in zo'n korte tijd.' Ook de tocht van Wessel wordt gesponsord. Hij wil zoveel mogelijk geld ophalen voor huizenbouw in Guatemala. 'De teller staat nu op 800 euro', vertelt de scholier donderdag in de radio-uitzending van Omroep Gelderland. 'Maar er mag natuurlijk nog meer bij!'

'Minder-golfslag-bericht'

Behalve de winst voor het goede doel, hoop hij met de zwemtocht ook de LCAward van zijn school, het Liemers College in Zevenaar, te veroveren. Dat is een award voor een uitzonderlijke prestatie en zo is de actie van Wessel wel te omschrijven. Want de tiener moest er alles zelf voor regelen: van toestemming bij de gemeente en het waterschap tot politie en een begeleidingsboot. De Oude IJssel koos hij als zwemplek omdat het een relatief rustig water is. 'Op zondag is er nauwelijks binnenvaart en het Waterschap heeft gezorgd voor een 'minder-golfslag-bericht'. Dat betekent dat als schepen mijn begeleidingsboot zien dat ze dan de motor zacht of zelfs helemaal uit moeten zetten.'

Zondag om acht uur 's ochtends springt hij bij Sluis de Pol in Etten het koude water van de IJssel in om er een kleine acht uur later aan de Koppelweg in Doesburg weer uit te kruipen. Met 25 kilometer achter de kiezen. 'Dat zijn dus 1000 baantjes in een gewoon 25-meter bad', zegt de waterrat zelf. 'Maar ik ben blij dat ik dit niet in een zwembad moet doen. Dat lijkt me vreselijk - om steeds af te moeten remmen om om te draaien.'

Deurdonderen

Acht uur zwemmen is een behoorlijk lange tijd. Om niet helemaal door te draaien, heeft Wessel bedacht dat hij in zijn hoofd liedjes gaat zingen. 'Bijvoorbeeld Deurdonderen van Normaal. Dat is zo'n liedje met een lekker ritme. Dat zwemt lekker.' Maar hij hoopt vooral dat er zondag veel mensen langs de waterkant staan. 'Ik merkte dat tijdens de training. Als je eindeloos rietkragen en bomen ziet staan, geeft het zo'n boost als er dan iemand staat die alleen maar zwaait.'

De zwemactie van Wessel is niet zijn laatste uitdaging: zijn ultieme doel is om ooit mee te doen aan de Olympische Spelen op de 5 en/of 10 km zwemmen.