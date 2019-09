Elektronische neus spoort maagkanker op

Die is bedoeld voor het ontwikkelen van de 'neus' tot de introductie ervan in ziekenhuizen.

Bacterie tast maagwand aan

De bacterie Helicobacter (H) pylori tast de maagwand aan en veroorzaakt vaak een maagzweer. Op de lange termijn kan zelfs maagkanker ontstaan. Voor het vaststellen van deze bacterie worden doorgaans bloed en ontlasting van de patiënt geanalyseerd.

Een elektronische neus (de Aeonose) kan de bacterie in de adem opsporen, blijkt uit een studie in het Bernhoven ziekenhuis in Uden.

André Elands van het bedrijf eNose legt uit dat de Aeonose met sensoren werkt die een karakteristiek profiel meten op basis van duizenden verschillende 'vluchtige organische bestanddelen' in adem. 'Waar het op aankomt', zegt hij, 'is het onderscheiden van ademprofielen van mensen mét en zónder H pylori in hun maag.'

15 procent is drager

In Nederland is ruim 15 procent van de bevolking drager van de bacterie, maar dat percentage is hoger bij mensen met een migratieachtergrond. Omdat de besmetting bij de meeste mensen geen (ernstige) klachten veroorzaakt, is meestal niet duidelijk wie de bacterie wel of niet bij zich draagt.

Het klinkt misschien wat vreemd, de aanwezigheid van een bacterie in de maag vaststellen met lucht die uit de longen komt. Toch valt dat eigenlijk wel mee, stelt maagdarmlever-arts in het Radboudumc in Nijmegen prof. Peter Siersema: 'Er ontsnapt altijd wel gas uit de maag, denk aan een boer die zich aandient.'

Siersema: 'Daarnaast komen allerlei bloedgassen vrij in de longen. Dat zijn gassen die overal in het lichaam door het bloed worden opgepikt en in de longen weer vrijkomen. In dat opzicht vormt de adem een soort uitlaatklep van de toestand van ons lichaam.'

Behalve het Radboudumc in Nijmegen en het ziekenhuis in Uden zijn de Isala Klinieken in Zwolle bij dit project betrokken.