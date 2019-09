Bloemencorso Lichtenvoorde: 90 jaar en nog lang niet uitgegroeid!

'Cijfers zijn moeilijk te geven', aldus Ester Reusink. De pr-medewerker legt uit dat meten lastig is aangezien een deel van de bezoekers kaarten koopt via de website of aan de kassa en het evenement gratis bezoekt. 'In de afgelopen jaren had het bloemencorso tussen de 30- en 40.000 bezoekers. Maar het is natuurlijk ook afhankelijk van het weer.'

Alle tribunes vol

Toch merkt de organisatie dat het drukker wordt. In de afgelopen jaren waren er 1400 tribuneplaatsen. Daar hebben we er dit jaar 200 aan toegevoegd.Voor het eerst zijn in de week voor het evenement twee tribunes helemaal uitverkocht. 'Als we 1600 plekken bezet krijgen op de dag zelf is het uniek', aldus Reusink.

Dat er meer vraag is naar tribuneplekken kan Reusink wel verklaren. 'Busgezelschappen willen vaak ook hun mensen bij elkaar zetten. En het aantal aanvragen van toerbussen is in de afgelopen jaren significant gestegen. Vorig jaar hadden we drie toerbussen en dit jaar wel twaalf.'

Parkeren in de berm

Veel van de bussen komen uit Duitsland. Dat is duidelijk te zien op de parkeerplaatsen waar 80 procent van de nummerborden wit met zwart is. Ook de plek waar de Duitse commentator staat en waar er braadworst te koop is, de zogenoemde Deutsch Treff, lijkt langzaam te klein te worden voor het aantal bezoekers.

'Vorig jaar merkten we heel goed dat er meer mensen naar ons corso kwamen', vertelt Reusing. 'Toen kregen we een half uur voor de optocht een melding dat de parkeerplaatsen helemaal vol waren. Het enige wat we konden doen was snel een weg afzetten om te zorgen dat er ook auto's konden parkeren in de bermen.'

Wilt u het Bloemencorso Lichtenvoorde graag zien, maar niet parkeren in de berm? Kijk dan vanaf 14.30 uur live mee op TV Gelderland.