Dodelijke spoorwegovergang in Winterswijk per direct dicht

De spoorwegovergang aan de Vreehorstweg stond al langer op de nominatie om op slot te gaan, maar deze procedure liep nog. Het onderwerp is voor aanstaande donderdag op de agenda van de commissievergadering gezet. Vooruitlopend op die vergadering is besloten de overgang per direct te sluiten.

De overweg aan de Vreehorstweg maakt onderdeel uit van vijf onbewaakte spoorwegovergangen in Winterswijk. Drie daarvan worden afgesloten, twee beveiligd.

'Buitengewoon triest'

Wethouder Wim Aalderink sprak eerder op de dag van 'een buitengewoon triest ongeval'. De 63-jarige vrouw uit de gemeente Winterswijk merkte vermoedelijk een trein te laat op. Haar auto sloeg over de kop en belandde in de sloot.

Aalderink noemde het ongeluk 'bijzonder wrang', omdat het proces om de oversteekplaats te sluiten 'op een haar na gevild' was. 'Het is dramatisch voor haarzelf, haar familie en de buurt. Zeker omdat we al een heel eind waren in het proces', aldus de wethouder.

Het ongeval is 'een drama voor alle betrokkenen', reageert directeur overwegen Anne Zwiers van ProRail. Ze roept alle gemeenten op tijdelijke maatregelen te nemen om onbewaakte overwegen alvast fysiek af te sluiten, met bijvoorbeeld betonblokken. 'Tussentijds kunnen we met elkaar op een constructieve manier tot definitieve maatregelen komen.'

De spoorbeheerder is volgens Zwiers daarover met Winterswijk in vergevorderd gesprek. 'Bedoeling is om meerdere overwegen aan te pakken', zegt zij. Sinds 2017 werden veertig overwegen 'zonder bomen en bellen' aangepakt, vaak door ze op te heffen.

