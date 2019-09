OM eist geen celstraf, maar tbs tegen vader na dood Bekiro (12)

Het Openbaar Ministerie wil dat Tefvik G. tbs met dwangverpleging krijgt opgelegd voor het doden van zijn zoon Bekiro (12), eind vorig jaar in Arnhem. Volgens de Officier van Justitie is G. zo ziek, dat een gevangenisstraf niet op zijn plaats is.

G. doodde zijn zoon Bekiro met een zwaard, nadat hij eerst diens broer Emre (15) wilde aanvallen. Naar eigen zeggen was hij niet zichzelf en was hij onder invloed van demonen.

De dood van Bekiro had grote impact in Arnhem. In de Turkse moskee in de wijk Presikhaaf werd een herdenkingsdienst voor de jongen gehouden. Daar waren een paar honderd mensen bij aanwezig. Ook liepen zo'n 150 mensen mee in een stille tocht voor de overleden jongen.

G. staat vrijdag voor de rechter in Arnhem. In de rechtszaal zegt hij dat het spookte in het huis aan de Dragonstraat. Ook geeft hij aan de laatste momenten van Bekiro nog steeds voor zich te zien. 'Dat ik het zwaard uit de kast pakte en Emre, mijn oudste zoon wilde steken. Bekiro stapte ertussen. Ik ben met hem verder gegaan en zie nu nog steeds voor me hoe ik het zwaard weer uit hem trek', aldus G.

Zijn daad heeft hem veel pijn gedaan, zegt G.. 'Ik hield heel veel van mijn zoons. Dit is niet wat ik wilde. Ik wilde hele goede vader zijn. Dit is mij overkomen.'

