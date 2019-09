Navarone: 'Radiozenders willen ons niet draaien'

In 2013 kreeg de band een goede recensie in de krant. En ze speelden in De Wereld Draait Door. Daarna ging alles in een stroomversnelling. Bassist Bram Versteeg vertelt in de Omroep Gelderland-documentaire 'Navarone, Op weg naar de Goffert, Keep the Faith' dat ze de muziekwereld lastiger bleek dan gedacht. 'In één keer zit je in een bubbel. En dan kan je nog niet inschatten of dit is wat het is', legt hij uit met de oude krantenrecensie in zijn hand.

Radio

'Als je eenmaal één of twee keer een hit op de radio hebt gehad, word je erkend als band die op radio gedraaid wordt. Als je dan wat nieuws uitbrengt luisteren ze ernaar.' Maar Navarone komt daar maar niet tussen, en daarom is het 'telkens vechten om echt op een playlist te komen.'

De bassist vindt het vreemd dat er amper radiozenders zijn die Navarone draaien: 'Dat zijn meezingers waar mensen los op gaan. Er zijn genoeg elementen om ons gewoon eens op de radio te draaien, zoals wij nu zijn.'

Bekijk de hele documentaire Navarone, Op weg naar de Goffert, Keep the Faith