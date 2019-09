Busladingen Duitsers genieten van Bloemencorso Lichtenvoorde

Zo'n vijf jaar geleden zaten de vrijwilligers van het Bloemencorso Lichtenvoorde voor het eerst bij elkaar met als doel meer Duitsers naar hun evenement te krijgen.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

'Met twintig minuten ben je over de grens in Bochel, dus we zouden gek zijn om het niet te doen', zegt Annet Gierkink. Gierkink is een van de vrijwilligers die contact heeft met Duitse media, winacties opzet en promoties op social media verzint.

Ze merkt dat het zijn vruchten afwerpt: 'In het begin was een op de vijf auto's Duits, nu zie je op de parkeerplaatsen 80 procent Duitse kentekens.'

Zie ook: FOTOREEKS | De mooiste plaatjes van Bloemencorso Lichtenvoorde

Pommes mit Bratwurst

Het corso probeert de oosterburen op hun wenken te bedienen. Er is Duits commentaar en de horeca serveert braadworst en bier. Langs het parcours kunnen de Duitsers zich bovendien verzamelen bij de Deutsche Treff.

Volgens pr-coördinator Ester Reusink nemen de aanvragen van Duitse busorganisaties elk jaar toen. Ze merk dat de 'Treff' steeds meer ruimte nodig heeft: 'Als mensen terugkomen, nemen ze ook de buren en hun familie mee. Oudere mensen willen uiteraard graag zitten, dus die plaatsen we nu op een tribune waar ook een toilet in de buurt is. Nu denken we na ook tribunes te plaatsen in de Duitse hoek.'

Toekomstmuziek

Dit jaar moeten de toeristen nog even op klapstoeltjes zitten. Reusink legt uit dat er nog wat hordes te nemen zijn voor de organisatie een nieuwe tribune kan plaatsen.

'Tegenover de Deutsche Treff staan huizen met een stoep, dus dat is lastig. Het plan moet afgestemd worden met de route van het corso, de presentator moet misschien verhuisd worden en het is belangrijk om rekening te houden met de hulpdiensten.'

Het Bloemencorso Lichtenvoorde was live te zien bij Omroep Gelderland. Hieronder zie je onze samenvatting.