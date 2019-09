Wethouder trekt voorstel voor schoner Tiel in: 'Ik ben blij dat het niet nodig is'

door Menno Provoost

Het voorstel Tiel Schone Stad is gemaakt vanwege de gevreesde gevolgen van het nieuwe afvalsysteem in de regio. Omdat het lastiger en duurder is gemaakt om restafval weg te gooien, vreesde Tiel dat het een zooitje zou worden in de stad. Bijvoorbeeld door het bijplaatsen van zakken bij ondergrondse containers, afvaldumpingen en het volstoppen van openbare prullenbakken met huisvuil. Dit blijkt volgens Groen erg mee te vallen.

'Het is geen puinhoop geworden', zegt hij. 'We zien wel dat er dingen misgaan, maar het gaat steeds beter. Zo werden er in de eerste maand 140 bijplaatsingen opgehaald. In augustus waren dat er 47. We zitten er als Avri en gemeente ook bovenop.'

Kosten te hoog

De vrees voor verrommeling van de stad was een belangrijk argument voor Tiel om tegen de invoering van dit afvalsysteem te stemmen. Toen duidelijk werd dat het er tóch kwam, maakte Groen zich hard voor een uitzonderingspositie voor Tiel met veel extra maatregelen om de stad schoon te houden.

Aanvankelijk was het voorstel om de kosten hiervan, 220.000 euro voor 2019 en 2020, vanuit Avri te betalen. Daar voelden de overige gemeenten echter weinig voor. Als Tiel de extra maatregelen wil, moet de gemeente die zelf betalen. Ook dat is een belangrijk argument om ervan af te zien, zegt Groen.

Geen noodzaak

'Als we geld genoeg hadden, zou je het misschien wel willen doen om de stad nog schoner te krijgen. Maar zoals Tiel er financieel voorstaat is het wikken en wegen wat we kunnen doen. Ik ben blij dat we de conclusie kunnen trekken dat de noodzaak er niet is de portemonnee te trekken.'

Volgens de wethouder is dit voor een belangrijk deel ook aan de inwoners te danken. 'De inwoners gaan, wellicht soms met tegenzin, goed met het nieuwe systeem om. Daarbij zijn er tientallen vrijwilligers actief om de stad schoon te houden. Dat zijn hele intensieve clubjes geworden. Zonder die mensen zag het er echt een stuk beroerder uit.'

