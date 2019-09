Gemeente wil woningen bouwen op oud ziekenhuisterrein in Velp

Op het terrein rond het ziekenhuis in Velp wil de gemeente Rheden woningen bouwen. Het vertrek van het Rijnstate ziekenhuis en bestemmingsplannen van vastgoedeigenaren zijn aanleiding om het gebied opnieuw in de richten.

Het terrein staat nu deels leeg. Als eerste stap is een startnotitie opgesteld. Het college stelt de raad voor dit plan verder uit te werken met belanghebbenden. 'Ik ben blij dat er weer ruimte komt voor nieuwe woningen in de gemeenten', vertelt wethouder Ronald Haverkamp. 'Dat is belangrijk voor onze inwoners, woningzoekenden in de regio, de werkgelegenheid en bestaande detailhandel en horeca.'

Rheden belooft een gebied met een stedelijke uitstraling en hoogwaardige architectuur, maar ook met genoeg ruimte voor water en groen,

Raad beslist in oktober

Wensen van gebiedseigenaren zijn meegenomen in de startnotitie. In overleg met omwonenden, ondernemers en toekomstige bewoners wil de gemeente het plan verder uitwerken. De verwachting is dat de gemeenteraad in oktober de knoop doorhakt over de toekomst van het gebied.