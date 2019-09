Barneveld onderschatte de 'zandkwestie'

Het Barneveldse college van burgemeester en wethouders heeft de kwestie rond de mogelijk vervuilde grond in woonwijken onderschat en daarin te afwachtend gehandeld. Daardoor werd het gemeentebestuur vorig najaar overvallen door een uitzending van het programma Zembla, waarin gesteld werd dat vervuilde grond van afvalverwerker Vink uit datzelfde Barneveld in woonwijken is toegepast.

Dat staat te lezen in het rapport van de onafhankelijke commissie, die de handelwijze van het Barneveldse gemeentebestuur in de zogenoemde 'zandkwestie' heeft onderzocht. Het onderzoek onder leiding van VVD-kopstuk Bas Eenhoorn is gedaan op verzoek van de gemeenteraad van Barneveld.

Regie ontbrak

De gemeente verloor door de afwachtende houding de regie in het proces, stelt Eenhoorn in het onderzoeksverslag. Zo kon het gebeuren dat op de bewonersavond, die vlak na de uitzending werd gehouden, de provincie ontbrak. Daardoor kon die bewuste avond op veel vragen geen antwoord worden gegeven.

Ook gaf Barneveld in het afgelopen jaar meerdere malen aan dat zaken niet gecommuniceerd konden worden omdat nog werd gewacht op het Openbaar Ministerie. De commissie-Eenhoorn schrijft dat Barneveld daar in het belang van de betrokken bewoners een andere afweging had kunnen maken.

Veeg uit de pan

In het rapport krijgt de oppositiepartij Lokaal Belang een veeg uit de pan. De partij van fractievoorzitter Mijntje Pluimers zou de zandcrisis teveel gepolitiseerd hebben door het aanvragen van interpellatiedebatten en het indienen van moties. Dat heeft volgens de commissie Eenhoorn veel ambtelijke capaciteit gevergd, die ook anders ingezet had kunnen worden. Overigens concludeert Eenhoorn ook, dat er in de raad geen eenheid aanwezig is, die voor de belangen van de betrokken bewoners staat. En dat heeft in deze kwestie 'belemmerend' gewerkt.

Schijn van belangenverstrengeling

De commissie heeft ook gekeken naar eventuele belangenverstrengeling tussen de gemeente Barneveld en afvalverwerker Vink, waar de omstreden partij grond vandaan kwam. Vink is als dienstverlener weliswaar van groot belang voor Barneveld en de provincie, maar dat heeft de handelwijze van de gemeente niet beïnvloed, stelt Eenhoorn.

Die schijn van belangenverstrengeling werd bij de bewoners wél gewekt, toen Vink en de gemeente gezamenlijk arriveerden bij de bewonersbijeenkomst in november. Die schijn werd versterkt door de ruimte die een vertegenwoordiger van Vink kreeg tijdens die avond om een toelichting te geven.

Alsnog in gesprek

De commissie-Eenhoorn wil niet over 'goed' of 'fout' spreken, maar heeft wel een aantal adviezen voor het gemeentebestuur. Eén daarvan is dat de gemeenteraad veel vaker en in een veel vroeger stadium betrokken moet worden bij dit soort gevallen. Ook krijgt de gemeente het advies alsnog in gesprek te gaan met de betrokken bewoners en daarin helder aan te geven wat de gemeente wel en niet voor hen kan doen.