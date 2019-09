Wie was toch die vrouw die met Ton in de bus van Beekbergen naar Apeldoorn zat?

Ton gaat al jaren op vakantie in Beekbergen. Toen de bus langs een winkel met merkwaardige etalagepoppen reed, raakte hij aan de praat met een vrouw. 'Ik vertelde haar dat ik hier al zes jaar hier vakantie. Voordat we uitstapten op het centraal station in Apeldoorn gaf ze mij haar naam en telefoonnummer.'

'Ze zei nog: 'Als je weer een keer op vakantie bent in Beekbergen, kom dan gezellig een kopje koffie bij mij drinken.' Ik heb haar telefoonnummer opgeslagen in mijn telefoon.'

Op zoek naar Carla of Clara

In augustus was hij weer in Beekbergen op vakantie. Hij wilde haar bellen, maar ontdekte dat het nummer dat ze hem gaf uit 9 cijfers bestaat. Bovendien kon hij haar naam niet goed lezen. 'Clara of Carla de Bok of te Bakkem moet het zijn. Ze schreef het in alle haast op, omdat ik mijn trein moest halen.'

Hij heeft nog in het telefoonboek gekeken en geprobeerd het ontbrekende cijfer te achterhalen, maar tevergeefs.

En nu is dus de zoektocht naar Clara of Carla begonnen. Ton weet nog dat ze dicht bij het station woonde. 'Ze vertelde dat ze in het onderwijs heeft gewerkt, ze was onlangs gepensioneerd.'

Hij zich herinneren dat ze lang en tenger was en kort bruin haar had. 'Ik ben niet wanhopig op zoek, maar haar aanspraak in de bus vond ik leuk. Al is het maar vriendschappelijk, dan ben ik al blij,' vertelt Ton.



Ben jij de vrouw die Ton zoekt of ken je haar? Meld dit dan aan Gelderland Helpt.



Oproep van Ton