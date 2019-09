Geel toeristenbusje vaker in Vaassen te zien

Het gele toeristenbusje dat deze zomer rondjes door Vaassen reed zal in de toekomst vaker te zien zijn. Dat zegt Hans Valent van de Ondernemersvereniging Vaassen. 'We hadden nooit verwacht zoveel mensen te vervoeren in de zomer. Het gele busje is in Vaassen echt een soort hype geworden.'

Deze zomer was het busje voor het eerst in Vaassen te zien. Toeristen konden gratis van het busje gebruik maken om van de campings naar het centrum, zwembad of Kasteel Cannenburgh te rijden.

'In juni moest het allemaal nog op gang komen, toen liep het nog niet zo storm. Maar in juli en augustus hebben gemiddeld meer dan vijftig mensen per dag gebruikgemaakt van het busje', vertelt Valent. 'Vooral ouderen en mensen van de campings hebben het busje weten te vinden. Ze gingen er vooral mee naar het zwembad.'

Verkoop

Ondanks het succes had het weinig gescheeld of het busje had niet meer in Vaassen gereden. 'De eigenaar wilde ervan af en besloot het busje te verkopen', aldus Valent.

'Op dat moment dreigt het succes je door de vingers te glippen.' Hans Valent

Hij besloot gelijk actie te ondernemen. 'Samen met ondernemers uit het dorp en verschillende sponsoren hebben we gelukkig het busje kunnen kopen.'

Hele jaar door

Nu het busje ook echt van de ondernemers in Vaassen is, zal het vaker in het dorp te zien zijn. 'We willen het busje nu het hele jaar door gebruiken', vertelt Valent. 'Zo gaan we hem gebruiken tijdens de kerstmarkt en wil Kasteel Cannenburgh het busje gebruiken om er rondjes mee door de tuin te rijden.'