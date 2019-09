'Als oud vuil op straat gezet', vrijwilligers slepen Toon Hermans Huis voor de rechter

De twee waren namens het Toon Hermans Huis actief op de oncologieafdeling van Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. ‘We ontvingen mensen, dronken een kop koffie met ze, keken of iedereen te eten had’, legt Van der Meent uit. Middendorp voegt toe: ‘Je wereld staat als patiënt op zijn kop, je weet niet wat je te wachten staat. We hebben daar ook echt met tissues rondgelopen. Het is verdrietig, maar ook erg waardevol werk.’

Op 9 mei 2018 werden de dames uitgenodigd voor een gesprek. ‘We hadden ‘s ochtends nog gewerkt’, vertelt Middendorp. ‘Wij dachten dat het een standaardevaluatie zou zijn.’

Dat werd het niet: de dames kregen zonder enige aankondiging te horen dat ze niet meer terug hoefden te komen. De reden is hen nog steeds onduidelijk: ‘Niemand wil ons te woord staan.’ Daarom stapten ze vrijdagochtend naar de rechtbank in Zutphen.

Vervelende mail

Ze eisen ook herstel in eer en goede naam. ‘Er is een hele vervelende mail over ons verstuurd naar alle zestig vrijwilligers van het huis’, vertelt Van der Meent. In het bericht staat dat de dames boos zijn weggelopen. ‘Maar we waren helemaal niet boos, we waren gewoon ontzettend verdrietig.’

Ook collega's waren gechoqueerd. ‘We hadden een hele goede klik met de artsen en verplegers, die snapten er helemaal niets van’, legt Middendorp uit.

Volgens het Toon Hermans Huis zijn de vrouwen ontslagen omdat ze niet mee wilden werken aan een nieuwe werkwijze. Advocaat van de dames Bernard Tomlow spreekt dat tegen en zegt dat dit niet is bewezen tijdens de zitting. 'Je moet zoiets onderbouwen met feiten, niet met beledigingen. Van tevoren is niet aangegeven waar het gesprek over ging en er zijn ook geen herstelmogelijkheden geboden', aldus de advocaat. Op 18 oktober volgt een uitspraak van de rechter.

'Als oud vuil op straat gezet'

‘Dit is natuurlijk slechte reclame voor de organisatie (Toon Hermans Huis, red.) zelf, maar ook voor de zorgsector in het algemeen’, stelt Joost van Alkemade, directeur van de vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). ‘De sector wordt steeds afhankelijker van vrijwilligers. Als je laat zien dat dit je beleid is, dan snijd je jezelf in de vingers.’

In de Arbowet staat omschreven dat werkgevers een zorgplicht hebben naar hun vrijwilligers toe. ‘Dat is niet voor niets. Als je een goed gesprek aangaat, prima. Maar wat hier gebeurde, kan écht niet. Je wordt als oud vuil op straat gezet.’

'Verontrustende trend'

Van Alkemade ziet een verontrustende trend in de zorg: steeds vaker worden vrijwilligers ingezet om te bezuinigen. ‘Je ziet dat een vrijwilliger bijna als onbetaalde medewerker wordt behandeld, dat is een slechte zaak. Werkgevers vinden het gewoon te duur om mensen in te huren om eten te koken of koffie te schenken. Dan handel je dus alleen uit economisch belang.’

Het Toon Hermans Huis heeft vooralsnog geen reactie kunnen geven.