Navarone had vroeger een (nogal gekke) andere naam

In de Omroep Gelderland-documentaire Navarone, Op weg naar de Goffert, Keep the Faith komt de naamswijziging ter sprake. De vader van gitarist Kees Lewiszong werd benaderd om in het voorprogramma van de Golden Earring te spelen. Uiteindelijk werd deze opdracht aan de, toen nog jonge, muzikanten gegeven. Lewiszong gooide een briefje bij Barry Hay door de bus met de vraag of hij wilde komen kijken. En dat deed hij!

De band heette toen nog Overthrow. Aan het einde van de avond kwam Hays manager naar de bandleden toe, die vroeg of ze mee wilden op tour. Maar daar zat een voorwaarde aan. De bandnaam moest anders. 'Ik moest al direct aan de kosten denken', zegt Hay lachend. Lewiszong: 'We waren zo naïef dat we niet op internet hadden gekeken naar Overthrow.com. Dat bleek een extreemrechtse website te zijn.'

Navarone

Hay ging op zoek naar een goede naam. 'Ik dacht aan young guns', legt Hay uit. Dat komt uit de Western-scene. Het betekent zoiets als opkomende talenten. Hij kwam uiteindelijk met The Guns Of Navarone. 'Maar dan krijg je dezelfde connectie met geweren en Guns N' Roses, dus toen werd het alleen Navarone', legt zanger Merijn van Haren uit.

