Waarom spelen De Graafschap en NEC dit weekend niet?

Dit weekend wordt er ondanks interlands wel gevoetbald in de eerste divisie, maar de Gelderse clubs komen niet in actie.

NEC en De Graafschap behoren tot de clubs die ervoor hebben gekozen om niet te spelen tijdens interlandweekends. Van NEC is die keuze begrijpelijk. In het verleden moesten de Nijmegenaren wel voetballen tijdens interland-weekends en misten ze dan hun jeugdinternationals, zoals Ole Romeny en Mathias Bossaerts en in een verder verleden Ferdi Kadioglu (foto) en Arnaut Groeneveld.

Dat werd ervaren als competitie-vervalsing en dus maakte NEC gebruik van de mogelijkheid om vrij te zijn in dit soort weekends. En ook dit seizoen had NEC meerdere spelers gemist, want Tom van de Looi en Bart van Rooij zijn opgeroepen voor vertegenwoordigende elftallen. En met Cas Odenthal, Anthony Musaba, Zian Flemming, Jellert Van Landschoot en Ole Romeny zou dat ook kunnen gebeuren.

Breinburg en Jong Oranje

Bij De Graafschap ligt dat toch anders. In de huidige wedstrijdselectie zitten geen jeugdinternationals. Maar de Superboeren beschikken wel over een echte international, die ook basisspeler is: Gregor Breinburg komt uit voor Aruba, waarmee hij deze week twee interlands gaat spelen.

Een andere reden voor De Graafschap om in interlandweekends vrij te zijn is Jong Oranje. Die ploeg heeft De Vijverberg als thuishaven en dat combineert ook niet handig met competitiewedstrijden.

Inhalen op maandag

Het gevolg van deze keuze van NEC en De Graafschap is dat zij de wedstrijden moeten inhalen op de maandagen in het weekend erna. NEC-De Graafschap is daarom verplaatst naar maandag 16 september. De wedstrijd is dan live te volgen via Radio Gelderland.