Epenaren fietsen voor Kenia: 'Watertekort is een ontzettend groot probleem'

Water is nog altijd een probleem in de dorpen van Kenia. 'Elf jaar geleden ben ik er voor het eerst geweest en het heeft mijn hart gestolen. Ik heb het niet meer los kunnen laten en besloot er wat aan te doen', vertelt initiatiefnemer Erwin van Andel.

Vier jaar geleden besloot hij daarom om met Epenaren geld in te zamelen voor een boorput in het dorp. 'Toen haalde we genoeg geld op om een boorput te realiseren. Nu willen we proberen om er nog één te realiseren'.

De finish in 2015 (de tekst gaat verder onder de foto):

Foto: Epe fietst voor water

Sponsorkind

Voor deelnemer Tim Bijsterbosch is de tocht misschien wel extra belangrijk. Hij heeft daar een sponsorkind. 'Die ga ik daar weer ontmoeten.' Dat is natuurlijk een speciaal moment, vertelt hij. 'Maar bovenal is het doel om het waterproject in te zamelen.'

Vakantie

Tijdens de tocht zullen de deelnemers ruim 500 kilometer afleggen in zes dagen. 'Iedereen betaalt zelf de reis en moet daarnaast geld inzamelen voor het goede doel', legt Van Andel uit. 'We zullen natuurlijk van de tocht genieten, maar het belooft ook loodzwaar te worden.'

Tijdens de tocht maken ze een route om Mount Kenya, de hoogste berg van het land. De afgelopen weken hebben de deelnemers flink moeten oefenen, maar de omstandigheden in Afrika zijn een stuk anders dan op de Veluwe.

'Hier heb je korte klimmetjes in bossen en die heb je daar niet. Je hebt daar hele lange recht stukken die omhoog lopen. 'Vals plat' noemen we dat', aldus Bijsterbosch. 'En fietspaden hebben ze daar natuurlijk nooit van gehoord. Het zal daar nu ongeveer rond de 30 graden zijn, dus dat is toch wel even wat anders', voegt Van Andel eraan toe.