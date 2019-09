Arnhems initiatief voor samenleven senioren: 'In verzorgingshuizen kunnen we niet meer'

door Huibert Veth

Eén van deze initiatieven is het Knarrenhof. In hofjes wonen mensen bij elkaar. Daar kunnen ze wat meer naar elkaar omzien en samen leuke dingen doen. 'Maar met behoud van privacy', zegt initiatiefneemster Ans Bosma. Dit kan voor meerdere doelgroepen, maar het Arnhemse initiatief is gericht op senioren. 'We willen op een leuke manier samen oud worden.'

'Heft in handen nemen'

'In verzorgingshuizen kunnen we niet meer', vervolgt Bosma. 'Die worden wegbezuinigd. Dus willen we zelf het heft in handen nemen.' Het idee is vanuit de samenleving ontstaan. 'Je moet je voorstellen dat een vrouw driehoog-achter dacht: zo wil ik niet oud worden', zegt mede-initiatiefnemer Eric van der Vet.

Bekijk hier de reactie van initiatiefneemster Ans Bosma:

De gemeenteraad sprak op verzoek van Arnhem Centraal en de Arnhemse Ouderen Partij met de initiatiefnemers. Die willen graag een locatie waar ze de ruimte krijgen om hun initiatief verder te ontwikkelen. 'We zijn sinds 2015 op verschillende niveau's in gesprek met de gemeente. Maar zonder actieve medewerking komen we daar niet uit', geeft Van der Vet aan. De gemeente moet volgens hem de vaak ingewikkelde regelgeving werkbaar maken. 'Zodat we er binnen de kaders met elkaar uitkomen.'

Dat er veel behoefte is aan dit type woonvormen, blijkt volgens Van der Vet wel uit het feit dat er landelijk ruim 13.000 huishoudens voor een Knarrenhof staan ingeschreven. 'Er komen nu een aantal projecten tot stand, maar dan moet je denken aan enkele tientallen huishoudens per project.'

'Belangrijke woonvorm richting toekomst'

Wethouder Ronald Paping ziet initiatieven als het Knarrenhof als een belangrijke woonvorm richting de toekomst, maar ook dat de beschikbaarheid van gebouwen en grond vaak een struikelblok is. Hij zegt toe het initiatief mee te nemen in zijn besprekingen met wooncorporaties. Ook wil Paping in gesprek met de initiatiefnemers om beter in beeld te brengen waar zij tegenaan lopen. Hij wil de gemeenteraad vervolgens mogelijkheden voorleggen wat er gedaan kan worden om het proces te bespoedigen.

Bosma heeft de indruk gekregen dat de gemeenteraad de initiatieven ondersteunt en het een kans wil geven. Ze is ervan overtuigd dat er binnen enkele jaren een Knarrenhof is in Arnhem: 'Zeker weten!'

