'Bijzonder wrang', spoorwegovergang waar vrouw (63) overleed gaat bijna dicht

De onbewaakte spoorwegovergang in Winterswijk waar donderdagavond een 63-jarige vrouw overleed, staat op het punt te worden gesloten. 'Dat proces is op een haar na gevild. Het is bijzonder wrang', zegt wethouder Wim Aalderink in een eerste reactie.

Aalderink spreekt van 'een buitengewoon triest ongeval'. De vrouw reed over de Vreehorstweg in Winterswijk Miste, toen ze vermoedelijk een trein te laat opmerkte. Haar auto sloeg over de kop en belandde in de sloot.

'Het is dramatisch voor haarzelf, haar familie en de buurt. Zeker omdat we al heel eind waren in het proces', aldus de wethouder.

Tijdelijke maatregelen

De overweg aan de Vreehorstweg maakt onderdeel uit van vijf onbewaakte spoorwegovergangen in Winterswijk. Drie daarvan worden afgesloten, twee beveiligd.

In april werd bekend dat er een procedure is gestart om de spoorwegovergang aan de Vreehorstweg af te sluiten. Aalderink kan nog niet zeggen wanneer de oversteekplaats definitief op slot gaat. Wel laat hij weten dat er mogelijk tijdelijke maatregelen worden genomen na het ongeluk. Zo is het een optie om betonblokken te plaatsen om zo de overweg te blokkeren. 'Daar kijken we nu naar.'

Bewaakte overgang dichtbij

Buurtbewoners reageren geschokt op het dodelijke ongeval van donderdagavond. 'Ik hoorde veel toeters en bellen', zegt iemand. 'Er is al jaren discussie over de onbewaakte overgangen, maar ik heb hier niet eerder meegemaakt dat er wat is gebeurd.'

Hij ziet geen noodzaak om de spoorwegovergang nog langer open te houden. Er maken volgens hem alleen wat bewoners gebruik van. 'En ik wandel eroverheen met mijn hond, maar iets verderop zit een bewaakte overgang waar je gebruik van kan maken.'

'Ik word hier pissig om'

Een andere buurtbewoonster was onderweg naar huis, toen ze de hulpdiensten tegenkwam. 'Ik vind het verschrikkelijk. Het is ongeveer in mijn achtertuin gebeurd. Je vraagt je gelijk af wie het is, want de weg gaat naar een landgoed waar niet veel mensen wonen.'

Ze wijst erop dat enkele tientallen meters verder een bewaakte spoorwegovergang is. 'Ik word hier zo pissig om. Waarom is deze overweg nog niet dicht? Maak de overweg bewaakt of zet er desnoods lampen bij. Want het is nu best een lastig punt, met bomen eromheen.'

