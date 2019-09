Lelystad Airport stap dichter bij opening: Brussel geeft groen licht

Er is zo'n twee jaar gesteggeld over de plannen om de groei van Schiphol deels via Lelystad af te handelen. Een aangepast voorstel van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) is nu door alle lidstaten goedgekeurd, blijkt uit een conceptbesluit dat in handen is van de NOS.

In de regeling staat dat luchtvaartmaatschappijen die vluchten op Schiphol op willen geven, voorrang krijgen op Lelystad. Voorwaarde is dat ze de vluchten op Schiphol teruggeven aan de slotcoördinator op Schiphol of zelf gebruiken voor overstapvluchten.

Het doel hierbij is dat er minder vakantievluchten vanaf Schiphol vertrekken, zodat ruimte ontstaat voor groei van zakelijke en overstapvluchten op de luchthaven. Lelystad wordt daarmee een overloopluchthaven. Voor coalitiepartijen D66 en ChristenUnie was goedkeuring van de regeling een harde voorwaarde voor opening van het vliegveld.

Vooralsnog heeft alleen Transavia laten weten zijn vluchten op Schiphol op te willen geven. Die plekken kan moedermaatschappij KLM gebruiken voor nieuwe overstapvluchten. TUI en Easyjet willen op Schiphol blijven, Corendon zou er onder voorwaarden voor voelen om naar Lelystad te verhuizen.

Het akkoord van Brussel over de verkeersverdeling is niet de enige hindernis die de minister moet nemen voordat luchthaven Lelystad open kan. Bewonersgroepen in Gelderland en Overijssel willen dat de luchthaven pas opengaat als het luchtruim opnieuw is ingedeeld en de geplande laagvliegroutes zijn verdwenen. Ook de stikstofuitspraak van de Raad van State kan roet in het eten gooien.

De geplande opening van het vliegveld werd onlangs voor de derde keer uitgesteld. April 2020 is volgens de minister niet langer haalbaar. Een nieuwe openingsdatum noemde ze niet.

