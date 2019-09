New Orleans in Hattem: jong talent mag leren van ervaren muzikanten

Muziek, theater en voedsel tussen bewerkte en onbewerkte houten planken, boomstammen en meubels: New Orleans in Hattem is in veel opzichten een bijzonder muziekfestival. Zaterdag gaat de derde editie van start. Eén van de belangrijkste speerpunten van organisator Opoes House of Music is de aandacht voor jong talent. 'Een beginnende band kan altijd een beroep doen op ons.'

Het idee voor New Orleans in Hattem komt bij Jan-Erik Barendsen vandaan. 'Ik heb zeven jaar lang met mijn moeder, opoe, verschillende muzieksteden over de hele wereld bezocht. We zijn meerdere keren in New Orleans geweest; daar was opoe helemaal gek op', zegt hij. Tegenwoordig kan 'opoe' niet meer mee op reis. 'Vanwege dementie. Daarom besloot ik een paar jaar geleden om New Orleans dan maar naar Hattem te halen.'

Met wat vrienden startte Barendsen de stichting 'Opoes House of Music'. 'Ons concept is vrij simpel: good music and good food on a good location - goede muziek en goed eten op een goede locatie.' Dat laatste is in elk geval al op voorhand gelukt: voor het tweede jaar op rij vindt New Orleans in Hattem plaats op het terrein van Houtwerk Hattem, een houtbewerkingsbedrijf. Zo'n 1.500 tot 2.000 bezoekers kunnen tussen de planken en boomstammen genieten van live muziek.

Twee podiums

Op het terrein komen twee podiums te staan. 'Tegenover elkaar, in twee loodsen', wijst Barendsen. 'Als de ene band klaar is, gaat de volgende op het andere podium verder. Het publiek hoeft dus alleen maar het hoofd te draaien.' Ook de podiums zijn in stijl opgebouwd. 'Deze planken vormen het decor voor de muzikanten', laat hij trots zien. 'Het creëert een bijzondere sfeer.'

Het belangrijkste van het festival is en blijft toch de muziek. Barendsen: 'New Orleans is een mengelmoes van allerlei muziekstijlen. Van kinderen die op emmers drummen op de hoek van de straat, tot de professionele blues-muzikant in de kroeg: alles ademt kunst. Dat willen wij hier ook creëren.' En daarbij voelt Barendsen zich extra betrokken bij beginnende bands en jonge talenten. 'Daar willen wij ons extra voor inzetten. Dat kan bijvoorbeeld door ze financieel te ondersteunen, of door ze hier een podium te bieden.'

Grote stap

En dus treden er niet alleen bekende muzikanten op tijdens New Orleans in Hattem, maar ook beginnende bands. 'Zoals bijvoorbeeld het bandje 'Mr. Right', dat hier komt spelen. Ineens horen tweeduizend mensen hun muziek, dat is een grote stap voor zo'n groep. Bovendien lopen alle muzikanten hier door elkaar heen, dus ze spreken elkaar ook. Het is een smeltkroes van ervaren en onervaren muzikanten. Ze kunnen ervaringen uitwisselen en tips geven of vragen.'

Daarnaast komen bijzondere samenwerkingen tot stand: het jeugdorkest van Ons Genoegen speelt samen met de band Just Vibes. 'Het is heel bijzonder', vertelt dirigent Wietske de Wilde. 'Voor onze muzikanten is dit helemaal nieuw, maar ik merk dat ze er echt heel anders van gaan spelen.'

Trompettist Wilfred Kroes van Just Vibes gaat tijdens de repetitie naast de jeugdige trompettist van het orkest zitten. 'Ik hoor direct dat zij daar meer zelfvertrouwen van krijgt', zegt De Wilde enthousiast. 'Juist door zo'n samenwerking zetten ze weer een nieuwe stap in hun muziekcarrière.'

Ook voor Kroes is het erg leuk om samen met het orkest te spelen. 'Ik moet zeggen dat ze allemaal erg goed kunnen spelen. Ze durfden nog niet te soleren, maar ik denk dat als we nog drie keer samen zouden repeteren, er zo een paar opstaan die ineens zichzelf laten horen. Het is een erg leuk idee.'

Cello begraven

En dus staat het publiek genoeg te wachten. Bovendien is er 's middags een speciaal kinderprogramma, staan er voedselkraampjes én is er theater. 'We organiseren een jazz-funeral', vertelt Barendsen trots. 'Dat is ook een typisch fenomeen uit New Orleans: een begrafenis waar de hele familie, vaak muzikanten, in brassformatie de overledene naar de begraafplaats brengen.'

'Dat gaat met enorm veel muziek en gekletter, waarbij de stoet steeds groter wordt, met veel muziek. Wij maken daar een eigen versie van.' Daarbij wordt uiteraard geen mens begraven. 'Het gaat om een oude cello van mij. Dat past ook wel weer bij de muzikale inslag van het festival.'

Al met al belooft New Orleans in Hattem een bijzonder festival te worden. 'Het gaat om de gezelligheid en de muziek. Dat zijn de aspecten van New Orleans, dus dat willen we hier ook creëren.'