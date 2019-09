Einde aan illegaal tentenkamp Wageningen

'Dit is een symbolische actie', zegt student en kampeerder David de Winter. 'De nomadische stam die door Wageningen trekt kan niet rustig studeren. Door de woningnood ervaren studenten een veel te rommelig begin.'

De universiteit wil het probleem niet bagatelliseren. 'Aan het begin van het jaar is het voor sommigen echt even afzien', aldus woordvoerder Simon Vink. De WUR heeft alle internationale studenten kunnen huisvesten. Er waren zelfs honderd kamers over die onder de Nederlandse studenten zijn verdeeld. Vink: 'In de loop van het jaar vinden de meeste studenten een woning, maar het feit blijft dat sommigen tijdelijk moeten reizen of logeren.'

Reizigers en logés

Die reizigers en logés zijn juist de groep die initiatiefnemer Eric Verbrugge tegen het lijf liep tijdens de eerste dagen van het studiejaar: 'Het viel me op dat er ontzettend veel mensen op zoek waren naar een kamer.' Verbrugge heeft het idee dat de universiteit daar verantwoordelijk voor is, dus met de kampeeractie op de campus wil hij dat probleem aankaarten.

'Ik zie dat de universiteit heel hard bij probeert te bouwen, maar Wageningen is een kleine stad en de universiteit blijft groeien. Er is een tekort aan lesruimte, een tekort aan professoren, de bibliotheek stroomt vol.' Volgens Verbrugge mag de universiteit zich best afvragen of ze dit wel wil.

Bijbouwen, maar minder verkamering

De WUR en studentenhuisvester Idealis zijn druk bezig extra studentenwoningen te bouwen. Dit jaar nog moeten 176 studentenkamers worden opgeleverd op het terrein van Mouterijnoort en in de jaren erna komen er 390 kamers bij op het Kirpesteinterrein en aan de Costerweg in Wageningen. Toch kunnen deze partijen het niet alleen oplossen.

Volgens studentenvakbond Student Alliance Wageningen speelt ook de gemeente een belangrijke rol. 'Wageningen wil de vijfprocentsregel invoeren, waardoor het moeilijker is een huis te kopen en dat te verhuren aan studenten.'

Campus geen kampeerterrein

Ook is de stad moeilijk te bereiken, aldus vakbondsvoorzitter Gwen Hoogeboom. 'Ik kom zelf uit Brabant. Met de auto rijd ik er drie kwartier over, maar met de trein is het twee uur en kan ik maar net op tijd komen voor het eerste college.'

Ondertussen blijft huisvesting onderwerp van gesprek tussen de studenten, de studentenvakbond, Idealis en de universiteit. 'Deze kampeerders hebben geen eisen neergelegd', zegt Vink, die aan het begin van de week even bij de tenten is langsgelopen. 'Ze weten dat ze hier niet mogen staan, omdat de campus is bestemd voor bedrijfsruimte, onderwijs en onderzoek. Als de gemeente wil dat ze vertrekken, dan kunnen ze handhaven.'

