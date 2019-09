Teuge Airport wordt centrum van elektrisch vliegen: 'Kleine luchtvaart is bakermat voor grote luchtvaart'

Vliegveld Teuge moet het centrum van de elektrische luchtvaart worden. Daarvoor is begin dit jaar het Dutch Electric Aviation Centre opgericht. Vandaag komt het eerste vliegtuigje aan, wat ze willen ombouwen tot een elektrisch exemplaar. Maar de elektrische luchtvaart staat nog enorm in de kinderschoenen.

We hebben elektrische fietsen en elektrische auto's, maar elektrische vliegtuigen zijn er nog nauwelijks. Terwijl het klimaat die wel goed zou kunnen gebruiken. Nu draagt de luchtvaart ruim 2 procent bij aan de wereldwijde uitstoot van CO2. In tegenstelling tot andere vervuilende sectoren zit de luchtvaart enorm in de lift. Als dat zo doorgaat, ligt het aandeel van de vervuilende uitstoot in 2050 rond de 20 procent.

Maar elektrisch vliegen is nog niet zo makkelijk. 'Batterijen zijn namelijk relatief zwaar. Dat betekent dat je dus niet te veel andere lading mee kan nemen en je er ook niet lang mee kan vliegen', legt hoogleraar Leo Veldhuis van de TU Delft uit. Een andere optie is waterstof. Dat is ook om te zetten in elektriciteit door middel van een brandstofcel.

Dieselvliegtuigje wordt een hybride

Op het vliegveld Teuge willen ze de twee opties onderzoeken. Vandaag landt er een Cessna 337 Skymaster: nu nog een tweemotorig vliegtuigje dat gewoon op diesel vliegt, maar studenten van de TU Delft gaan hem ombouwen naar eerst een hybride en later een volledig elektrisch exemplaar.

'We willen de achterste motor vervangen door een elektromotor met een brandstofcel, waterstof dus. Dat heeft als voordeel dat er in de neus nog steeds een gewone motor zit. Je mag volgens de Nederlandse regels vliegen op alleen de neusmotor', aldus Veldhuis.

Het onderzoek naar de kleine Cessna is uiteindelijk maar deels te vertalen naar een grote Boeing of Airbus. 'Waar het op vastzit in de grote luchtvaart, is dat die vliegtuigen meer gewicht moeten meenemen en er strengere regelgeving is.'

'Maar deels kunnen we aspecten van een groot vliegtuig wel in het klein onderzoeken, zoals het geluid van de propellers. Een voortstuwingssysteem aan de vleugel – een propeller of een straalmotor – maakt geluid door de trillingen. We willen ook onderzoeken hoe we met nieuwe materialen het vliegtuig zo stil mogelijk kunnen maken.'

Vliegtuig aan de laadpaal

Elektrisch vliegen betekent ook iets voor het vliegveld. Teuge Airport is mede om die reden enthousiast om mee te werken aan het onderzoek. 'Teuge is één van de grootste van de kleine vliegvelden. Nu hebben we hier nog een tankstation en daar verdienen we een deel van ons geld mee. Gaan de vliegtuigen straks aan een paal? Waar komt de stroom dan vandaan, is dat wel duurzaam? Hoe wordt dan ons verdienmodel?', somt directeur Meiltje de Groot haar vragen op.

Rob Kleijs sprak op Radio Gelderland met Meiltje de Groot (de tekst gaat verder onder het fragment):

Naast de TU Delft werken er ook studenten van de Hogeschool van Amsterdam en de ROC Deltion Zwolle binnen het nieuwe kenniscentrum. 'De kleine luchtvaart is een bakermat voor de grote luchtvaart. Ik denk dat we in 2035 al de korte vluchten binnen Europa, van zo'n 500 kilometer, elektrisch zouden kunnen vliegen', voorspelt De Groot.

'Voor de echt lange vluchten naar Amerika of Azië heb je dan nog wel een andere oplossing nodig, zoals biobrandstof.'