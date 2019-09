Welke vrouw zat er op Tweede Paasdag samen met Ton in de bus van Beekbergen naar Apeldoorn

Op 2e paasdag, zat ik in de bus van Beekbergen naar Apeldoorn (lijn 43) en heb ik een vrouw ontmoet. We raakten aan de praat over een merkwaardige etalage in Beekbergen met etalagepoppen. Toen ze uitstapte heb ik snel haar naam en nummer opgeschreven en afgesproken: als je in de buurt bent kom je maar voor een bakkie. Later zag ik pas dat het nummer niet klopte en er een cijfer ontbrak. Ook haar naam was niet heel duidelijk te lezen Clara de Bok of te Bakkem. Ze liet weten dichtbij het station te wonen in Apeldoorn en in het onderwijs gewerkt te hebben en onlangs te zijn gepensioneerd. Ik kan mij nog herinneren dat ze lang en tenger was en kort bruin haar had.

Ik ben niet wanhopig op zoek, maar haar aanspraak in de bus vond ik leuk. Al is het maar vriendschappelijk, dan ben ik al blij.

Zie hier Ton zijn oproep: