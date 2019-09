Braamt wil facelift van 1,8 miljoen voor het centrum

'De kerk heeft z'n deuren gesloten, de horecagelegenheden (op het dorpsplein, red.) gaan ook dicht en het dorpshuis is uit de jaren '60 en aan verbouwing toe', zo schetst Harm Peeters, zelf lid van de stuurgroep binnen de Dorpsraad Braamt de huidige situatie. 'We zijn toe aan een vernieuwing hier.'

Dat beaamt Wout Bisselink, ook lid van de Dorpsraad en betrokken bij de plannen: 'Anders bloedt het dood.' Spil in het plan is het vernieuwde dorpshuis waar 32 verenigingen intrek moeten nemen. 'Al die verenigingen hebben de schouders eronder gezet', stelt Peeters. Volgens Bisselink levert dat nieuwe energie op: 'We krijgen een nieuwe accommodatie waar mensen elkaar weer kunnen vinden, ontmoeten en nieuwe dingen kunnen ontwikkelen.

Leegstaande kerk

Naast een vernieuwd dorpshuis waar alle verenigingen intrek nemen heeft het plan meer pijlers. De leegstaande kerk wordt omgebouwd tot een appartementencomplex met zeven koopwoningen, terwijl het plein in het dorp wordt vernieuwd en er een trapveldje voor de jeugd komt.

Daarnaast komt er een zonnepark op de voormalige voetbalvelden van Sint Joris. De ingrepen moeten een positief effect hebben op de leefbaarheid. 'We zijn er dichtbij', vindt Bisselink. 'We hebben wat diepe dalen gekend in ons traject, maar uiteindelijk denk ik dat we op de goede weg zijn.'

Bekijk hier de reportage:

Potje bij de provincie

Het college van Montferland is voorlopig akkoord gegaan met de plannen van de Dorpsraad. In totaal is een bedrag van bijna 1,8 miljoen euro nodig om de plannen in de praktijk te brengen. 'Het belangrijkste is het subsidiepotje van de provincie Gelderland Steengoed Benutten', aldus Peeters. 'Die moeten er ook akkoord op geven.'

Voordat de provincie met het gevraagd half miljoen over de brug komt, moet de gemeenteraad van Montferland nog akkoord gaan met de plannen.