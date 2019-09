Strafvermindering voor De Graafschap in vuurwerk-zaak

De onafhankelijke tuchtcommissie van de KNVB heeft De Graafschap in beroep een lagere straf opgelegd voor het afsteken van vuurwerk in de nacompetitieduels met Cambuur Leeuwarden en Sparta. In plaats van drie vakken blijft nu alleen vak 22 één thuiswedstrijd leeg. De geldboete van 15.000 euro blijft wel staan.

De aanvankelijke strafeis was de genoemde geldboete en één wedstrijd zonder supporters in de vakken 22, 23 en 24. De club besloot in beroep te gaan omdat de verkeerde mensen zouden worden bestraft.

Bedrag geldboete opgehaald door supporters

De actie werd geïnitieerd door de Brigata Tifosi in vak 22. De tuchtcommissie ging in die motivering mee, waardoor de vakken 23 en 24 wel openblijven. 'Het is goed dat we onder de aandacht hebben kunnen brengen dat de verkeerde mensen zouden worden bestraft', vindt algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp, die de aanvankelijke strafeis betitelt als 'willekeur'.

De geldboete, waarvoor het bedrag inmiddels is opgehaald door supporters, blijft dus wel staan.

Boete voor doek in uitduel VVV blijft staan

In welke thuiswedstrijd vak 22 wordt afgesloten voor het publiek, is op dit moment nog niet duidelijk voor De Graafschap. De Doetinchemse voetbalclub ging ook in beroep tegen een boete van 2.500 euro die werd opgelegd naar aanleiding van een uitduel met VVV.

Tijdens die wedstrijd werd in het uitvak een doek getoond waarop stond: 'Respectloos zootje, KNVB maffia'. De boete voor deze actie blijft staan.