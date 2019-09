Bevrijdingsfestival en Kindervrijmarkt 2019 Vrijheidsmuseum

Het Vrijheidsmuseum in Groesbeek organiseert op zondag 15 september voor het eerst een Bevrijdingsfestival in en bij het nieuwe museum.

Naast het festival is er een Kindervrijmarkt, de gehele dag doorlopend van 10.30-16.30 uur. Jongeren t/m 17 jaar hebben gratis toegang. De Museumkaart is geldig.

U heeft de mogelijkheid om te genieten van diverse muzikale optredens door o.a. de Bill Baker’s Big Band, zangeres Suzanne Menheere, Band of Four Brothers en Harmonie Tarcisius. Exodus Evacuatiegroep beeldt de evacuatie in '44-'45 uit en kinderen kunnen geschminkt worden of meedoen met een hoepelworkshop, gegeven door La Hoop. Daarnaast zijn er op het museumterrein historische jeeps aanwezig. Verder kunt u een kijkje nemen bij de radioshow met zend- en ontvangstapparatuur uit WO2 of laat met behulp van een GreenScreen een leuke historische foto ter gelegenheid van 75 jaar Vrijheid maken door PicsPoint Fotografie. Bovendien is er tijdens het festival de doortocht van de Euregio Vrijheidswandeling.

Grateful Generation Tours organiseert ook dit jaar opnieuw de succesvolle spannende fieldtrips in een authentieke Willy's MB uit WO2 (2 tot 3 personen) langs de slagvelden van Market Garden. Het zijn korte tours van 30 minuten (ieder half uur doorlopend tussen 10.30 en 16.30 uur), voor jong en oud maar absoluut een must voor de jeugd. De Museumkaart is niet geldig. Reserveren ter plekke op de dag zelf. Let op: er is slechts beperkt ruimte.

Het innemen van een plaats op de kindervrijmarkt kan vanaf 09.00 uur (de markt is alléén bedoeld voor kinderen). Reserveren is niet nodig. Parkeren is mogelijk in de buurt van het museum (dit wordt ter plaatse aangegeven). Meer info via deze link.

Locatie: Vrijheidsmuseum, Wylerbaan 4, 6561 KR Groesbeek

Datum: 15 september 2019. Doorlopend van 10.30 uur t/m 16.30 uur. Jongeren t/m 17 jaar gratis. De Museumkaart is geldig.