Opvallende klok blijkt 1500 euro waard te zijn

De één vindt het waarschijnlijk kitsch, de ander kunst. Benjamins trekt zich daar niets van aan. 'Hij is van mijn opa en oma geweest en wij mochten iets uitkiezen. Ik vond dit wel een mooi klokje', vertelt ze in de uitzending. Ook taxateur Willen Oderkerk is enthousiast. 'Het is bijna een soort architectuur. Het is meer dan een klok.'

De tekst gaat verder onder de video.

In de klok is veel moeite gestoken, denkt de taxateur. De klok komt vermoedelijk uit de periode 1870-1880. Als ze hem in de verkoop zetten zou hij makkelijk 1500 euro opleveren. 'Maar we willen hem niet kwijt hoor.'

Bekijk de hele uitzending van Schatgraven.