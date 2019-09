Scouts op zoek naar technici voor 30.000 vacatures in Gelderland

In Gelderland staan er 30.000 vacatures open in de techniek en de bouw. Dat zegt gedeputeerde Peter Kerris van de provincie Gelderland bij de opening van een pop-up store in Arnhem.

door Gerwin Peelen

Volgens Kerris is het een groot probleem, de personeelsstrop zorgt voor oponthoud in de bouw en vormt een bottleneck voor de energietransitie. 'We willen allemaal in een duurzame samenleving wonen, maar dat betekent wel dat er veel zonnepanelen en isolatie moet worden aangelegd. En daar missen we gewoon het vakpersoneel voor.'

Hij opende donderdag de pop-up store Honk 1, midden in het centrum van Arnhem. Daar proberen scouts technische talenten te ontdekken. Jaap Hermsen is een van de oprichters en keek het concept af van de sport. 'We zijn begonnen met het idee van een Cruijff Court. We willen een laagdrempelige plek creëren waar werkgever en werkzoekende op een andere manier bij elkaar kunnen komen, waar het speelveld gelijk is.'

In de winkel staan verschillende technische apparaten. Zoals een klein besturingskastje met daaronder een roze motor. 'Ja, die is wat vrolijker dan normaal, want ik heb het ooit voor mijn huwelijk gekregen', vertelt een van de scouts. Het idee is om bezoekers aan het werk te krijgen en te ontdekken of iemand aanleg heeft.

Volgens Hermsen hebben mensen verborgen talenten, maar zien wie die soms niet meteen. Als voorbeeld noemt hij de voetbalpartijtjes op de basisschool. 'Dan bleven er bij het kiezen van teams altijd mensen over waarvan je dacht: die heb ik liever niet in mijn team. Maar als je dan beter ging kijken, zag je dat iemand bijvoorbeeld wel goed was in het tegenhouden van ballen. Dan zette je die op goal. Zo werken we hier ook. We ontdekken talenten bij mensen die aansluiting kunnen vinden in de techniek.'

Volgens gedeputeerde Kerris kan de winkel een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van het personeelstekort. 'Alleen al door aandacht te geven aan dit probleem, in de binnenstad aanwezig te zijn en mensen aan te spreken kunnen we partijen bij elkaar brengen.' De pop-up store staat de komende weken in het centrum van Arnhem, daarna in Apeldoorn en Ede.