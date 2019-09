Zeldzame slang keert langzaam terug in de Hatertse Vennen

In de 19e eeuw bestond het gebied uit bijna alleen maar heide. Je kon vanaf daar Nijmegen zien liggen. In de 20ste eeuw werd het gebied bebost. Dit was erg goed voor de houtproductie en de mijnen in Zuid Limburg. Maar het was minder goed voor de dieren die daar leefden. Ze kregen het er namelijk steeds lastiger.

Een paar jaar geleden is besloten dat een deel van de heide terug moet komen. Daarom is een deel van het bos gekapt. 'Maar erg belangrijk om de soorten te redden die hier op de heide thuishoren', legt programmamaker en boswachter Twan Teunissen uit. Onder andere de gladde slang wordt steeds beter vertegenwoordigd op de heide. Deze slang is onder andere de reden dat de bomen weggehaald zijn. Het is een erg zeldzame soort, wat ernstig bedreigd wordt. Vlak buiten het gebied waren ze al verdwenen. Door de bomen werden de populaties geïsoleerd van elkaar.

Langzaam weten de slangen elkaar weer te vinden. Dit jaar zijn er jongen geworpen op de heide. Wat dus betekent dat het een succes is, volgens boswachter Teunissen.

