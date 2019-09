'Niet verwacht, alleen gehoopt'; radiopiraat Hans ziet zijn wens in vervulling gaan

Een geboren radiopiraat dat is Hans naar eigen zeggen. Op 16-jarige leeftijd kwam hij in aanraking met illegale zendamateurs die radio maakten en was hij meteen verkocht. Hans bouwde zijn eigen piratenzender en had daar vervolgens vier jaar plezier van. Maar nadat hij vervolgens tot twee maal toe uit de lucht is gehaald en boetes moest betalen van 2000 gulden was het voor hem gedaan.

Inmiddels is hij werkzaam als vrijwilliger bij de lokale omroep Aladna FM in Aalten. Radiomaken is de uitlaatklep voor Hans, die de longziekte COPD heeft. ‘Wanneer ik ga presenteren vergeet ik de wereld om mij heen, je vergeet gewoon dat je ziek bent. Ik ben dan gewoon iemand anders.’

Tekst gaat verder onder de video.

Zichtbaar geëmotioneerd

De lokale radio-dj maakt op zondag bij Aladna FM zijn eigen programma Piratenfestijn. Hij heeft er veel voor over om dat te doen, want als zijn programma is afgelopen heeft hij een uur tot anderhalf uur nodig om bij te komen.

'Maar dat heb ik er zeker voor over.’ Zijn wens was om een keer 's middags mee te mogen kijken bij Omroep Gelderland. Toen Hans via een videobericht van Eric van den Berg te horen kreeg dat hij langs mocht komen, was hij zichtbaar geëmotioneerd. ‘Dat had ik niet verwacht, alleen gehoopt.’

Jingles van Frans Duijts

Uiteindelijk was het voor Hans dan zover en mocht hij meekijken in de radiostudio bij Eric van den Berg bij het programma Gelderland Muziekland. Hij genoot zichtbaar van zijn rol als sidekick en kondigde met veel passie een aantal plaatjes aan.

Tekst gaat verder onder de foto.

Foto: Omroep Gelderland

Hij moest lachen toen hij ineens een jingle hoorde met de naam van zijn eigen radioprogramma, gemaakt door volkszanger Frans Duijts. De zanger hoorde van het bezoek van Hans en maakte met plezier een aantal jingles voor hem. Ook andere artiesten maakten jingles voor Hans, die hij natuurlijk allemaal kan gebruiken voor zijn eigen show. ‘Super’, aldus Kempink.

