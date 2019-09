'Verschrikkelijk wat mijn vader ons heeft aangedaan', zegt broer van doodgestoken Bekiro (12)

Bekiro probeerde zijn oudere broer te redden van zijn vader. De 15-jarige Emre ontvluchtte de ouderlijke woning in de Arnhemse wijk Malburgen en rende naar buiten. De vader zei vrijdag in de rechtszaal dat hij delen van die dag nog helder op zijn netvlies heeft staan: 'Ik zie de beelden nog: Emre rende naar buiten en toen heb ik me op Bekiro gericht. Ik zie nog hoe ik het zwaard weer uit hem trek.'

Psychose

Tefvik G. handelde in een psychose, zei zijn advocaat Michel IJsseldijk bij een eerdere rechtszitting. Dat zou onderzoek van het Pieter Baan Centrum uitwijzen. Advocaat IJsseldijk sprak toen ook de hoop uit dat het Openbaar Ministerie de aanklacht tegen zijn cliënt wijzigt van moord naar doodslag.

Het OM wil dat Tefvik G. tbs met dwangverpleging krijgt opgelegd. Volgens de officier van justitie is G. zo ziek, dat een gevangenisstraf niet op zijn plaats is.

De vader zei vrijdag dat er spoken in hun huis zaten en dat hij bang was dat de duivel bezit zou nemen van zijn kinderen. Hij wilde ze beschermen. 'Dit is mij overkomen. Ik wilde dit niet niet. Ik houd heel veel van mijn kinderen en wilde een goede vader zijn.'

Zijn zoon Emre slaat de handen voor het gezicht als hij zijn vader hoort vertellen. Ook de moeder en oom van Bekiro zitten stil te huilen in de rechtszaal.

G. vertelt rustig en soms met tranen in de ogen. Hij zegt dat hij het heel moeilijk heeft. 'Ik zie voor het eerst in negen maanden mijn zoon Emre weer terug. Hij betekent heel veel voor me.'

'Zwaard stond al klaar'

Emre was eigenlijk niet van plan wat te zeggen, maar wil vrijdag toch op zijn vader reageren. Hij was volgens hem niet ziek en praatte nooit over demonen of geesten. 'Het is verschrikkelijk wat hij ons heeft aangedaan.'

Zijn vader wist precies wat hij deed, stelt Emre. 'Hij wist precies wat hij deed. Het zwaard stond al klaar en hij heeft mij voor mijn leven getekend. Ik moet verder met heel veel vragen en vooral met het schuldgevoel dat ik mijn broertje niet mee heb kunnen nemen in mijn vlucht. Ik hoop dat ik sterk genoeg ben mijn leven weer op te pakken.'

Het laatste woord tijdens de rechtszaak is aan de vader: 'Ik wil tegen mijn zoon zeggen dat het me spijt.' De zoon wuift hem weg en de moeder schreeuwt in het Duits 'schwein' tegen hem, waarna ze wordt afgevoerd.

Veel impact

De dodelijke steekpartij had grote impact in Arnhem. In de Turkse moskee in de wijk Presikhaaf werd een herdenkingsdienst voor Bekiro gehouden. Daar waren een paar honderd mensen bij aanwezig. Ook liepen zo'n 150 mensen mee in een stille tocht voor de overleden jongen.

