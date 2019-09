'Kijk me aan!', vader schreeuwt naar verdachte van ontucht in zwembad

Een vader van een van de kinderen die door een Arnhemmer (21) zouden zijn misbruikt in een Arnhems zwembad, is tijdens de rechtszaak door het lint gegaan. De rechter boog zich donderdag voor het eerst over de zaak tegen de stagiair, die wordt verdacht van ontucht met meerdere jongetjes tijdens zwemlessen in De Grote Koppel.

Tijdens de pro forma-zaak werd de kwestie een vader te veel. Hij sprong op en schreeuwde dat de verdachte hem moest aankijken. Beveiligers en omstanders kalmeerden de man, die daarna de rechtszaal verliet. Hij kon het onder meer niet verkroppen dat de verdachte eerder was veroordeeld in een zedenzaak.

De Arnhemmer die terechtstaat, wordt verdacht van ontucht met zes jongetjes in zwembad De Grote Koppel in Arnhem. De officier van justitie zegt tegen Omroep Gelderland meer gevallen van mogelijke ontucht niet uit te sluiten.

Ouders sloegen alarm

De ouders van een 7-jarig jongetje sloegen alarm, nadat hun zoontje had verteld over de man die zwemleraar wil worden en begin dit jaar stage liep bij Zwemvereniging Neptunus in De Grote Koppel in Arnhem.

De vader en moeder schrokken, maar wilden zeker weten of hun kind het verhaal niet had verzonnen. Nadat hij volhield dat de verdachte met de hand in zijn broekje en 'aan zijn piemel' had gezeten, stapten de ouders van het slachtoffertje naar de zwemvereniging en de politie.

'Mijn cliënt moet naar een instelling'

De advocaat van de verdachte verklaarde tijdens de pro forma-zitting dat zijn cliënt het erg moeilijk heeft in het huis van bewaring. 'Hij moet naar een instelling, want in het huis van bewaring ben je met een dergelijke beschuldiging het laagste van het laagste onder de mensen daar. Hij heeft het er erg zwaar.'

Bij de zweminstructeur in spe is een grote hoeveelheid kinderporno gevonden en in beslag genomen. De rechtszaak tegen de man gaat in november verder. In de tussentijd wordt hij psychisch onderzocht.