'Ik heb een potje gejankt', motortoer voor kinderen in armoede ging toch door

Zo'n 160 motoren reden zondagochtend door het centrum van Winterswijk om aandacht te vragen voor kinderen die in armoede leven. Dat leek dus even niet door te gaan, omdat het budget plots verdween. 'Ik zag het nieuws en ik dacht: dit kan niet waar zijn. Niet deze kinderen. Ik heb echt wel een potje zitten janken', vertelt organisator Ingrid Bravenboer aan Omroep Gelderland.

Bekijk de video van de rit. De tekst gaat daaronder verder.

'We hadden al niet veel'

Dream or Donate-oprichter Robert-Jan Mastenbriek zei dat het geld van verschillende crowdfundacties die hij in Nederland opzette, verdween na een hack. Verschillende gedupeerden zijn echter achterdochtig en vrezen dat er sprake is van misbruik.

Eén van de geldinzamelingsacties op het platform was voor de kinderen waar de Speelgoedbank aandacht voor vraagt. Er was al zo'n 450 euro opgehaald. 'Dat was toch een kwart van het budget. We hadden al niet veel geld om het evenement te organiseren', aldus Ingrid Bravenboer.

De Speelgoedbank wist uiteindelijk met behulp van een bezorgde zakenman toch de middelen bij elkaar te sprokkelen om de motortoer te kunnen realiseren. 'Hij wilde graag een steentje bijdragen. Dat zijn ook wel weer de mooie kanten', aldus de organisator.

Ze maakt zich nu even niet druk om het geld dat via Dream or Donate is opgehaald. 'Komende week doe ik aangifte bij de politie en dan zien we wel hoe het verder gaat', besluit de organisator.

Eerste gedupeerde terugbetaald

Mastenbroek heeft inmiddels het eerste bedrag terugbetaald aan één van de gedupeerden van zijn donatieplatform, meldt zijn advocaat tegenover RTL Nieuws. Het gaat om een bedrag van 25.000 euro. Dat geld zou afkomstig zijn van de verkoop van een shovel op zijn landgoed in Witharen. Hij belooft binnenkort meer geld terug te geven.