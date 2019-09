Zeeuws vissersschip verruilt visgronden Noordzee voor Waal

Een Zeeuws vissersschip hoopt het onderwaterleven beter te kunnen helpen door tijdelijk onderzoek uit te voeren naar vismigratie in de Waal. Inmiddels zijn er al acht verschillende vissoorten aangetroffen, maar de vissers vinden ook een zorgelijke hoeveelheid afval in hun netten.

door Laurens Tijink

Het Zeeuwse vissersschip heeft de visgronden van de Noordzee tijdelijk ingeruild voor de Waal. Het schip helpt bij een onderzoek naar vismigratie. Verschillende Duitse en Nederlandse organisaties werken samen om meer te weten te komen over de vistrek. Kapitein Job Wout ziet zijn nieuwe werkplek op de Waal bij Wamel als een welkome afwisseling. Al is het even wennen dat de gevangen vis weer terug de rivier in moet.

'Vissoorten als de zalm en de steur gebruiken de Nederlandse rivieren als een soort snelweg tussen de zee en de paaigronden in Duitsland', legt Roland van Aalderen van Sportvisserij Nederland uit. Door een andere samenstelling van de rivierbodem is de Rijn bij onze oosterburen voor veel trekvissoorten geschikt voor voortplanting. Zo zijn er meer plekken met kiezels en rotsen. 'Ook stroomt het verder stroomopwaarts sneller', voegt Van Aalderen toe. Daar hebben bijvoorbeeld de zeeforel en de zalm behoefte aan.

Uitgestorven vissoort

Het Zeeuwse schip heeft zijn netten uitgegooid in de nevengeul bij Wamel. Met de twee netten van acht meter breed is het mogelijk om de rivier van de bodem tot het wateroppervlak te bevissen. Daardoor weten de onderzoekers precies hoeveel vissen op een bepaald moment gebruik maken van dat stukje rivier. Met die kennis kunnen vissoorten op termijn beter geholpen worden, denken de onderzoekers.

Overdag wordt er volgens Van Aalderen niet veel vis gevangen. Pas als het donker wordt, komt een groot deel van de onderwaterwereld tot leven. Er zijn inmiddels al acht verschillende soorten migrerende vissen in de netten aangetroffen, waaronder de elft. Deze 'vergeten' vis was in ons land uitgestorven, maar is onlangs in Duitsland geherintroduceerd. De drie gevangen exemplaren waren via Wamel op weg naar zee.

Sigarettenpeuken en maandverband

Plastic en organisch afval drijft de hele dag richting de Noordzee. Sportvisserij Nederland zegt geschrokken te zijn van de hoeveelheid afval die zij bij het onderzoek aantreft. Frisdrankdoppen, sigarettenpeuken en stukjes maandverband: de onderzoekers vinden het met grote regelmaat terug in de visnetten bij Wamel. 'Het afval wordt verzameld en overgedragen aan Rijkswaterstaat. Die kan vervolgens meer onderzoek doen naar de herkomst van het afval.'

Het resultaat van een uurtje vissen op de Waal (Foto: Omroep Gelderland):